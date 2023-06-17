Про це йдеться в публікації Politico.

Як стверджують джерела видання, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у приватному порядку припустив, що союзники погодилися на можливість вступу України до Альянсу після завершення повномасштабної війни без виконання ПДЧ.

Сигналом до цього стала нібито готовність президента США Джо Байдена підтримати такий крок.

"Якщо це те, чого Америка дуже, дуже, дуже хоче, вони зазвичай можуть досягти цього", – сказав посадовець однієї з держав НАТО. Інший висловив припущення, що в Альянсі "є можливість реалізації цієї пропозиції".

Дипломат із Північної Європи підкреслив, що скасування ПДЧ "може бути" одним із декількох компонентів політичного пакета, запропонованого Україні на саміті у Вільнюсі, разом із "імовірними двосторонніми гарантіями безпеки".

Водночас проти скасування ПДЧ для України виступають "деякі країни Південної Європи", які побоюються, що це розлютить Росію, потенційно призведе до ескалації війни й ускладнить відновлення зав'язків із Москвою в повоєнний період.

Існує також проблема Угорщини і Туреччини, яким, за словами високопосадовця країни НАТО, "некомфортно" наближати Україну на шляху до членства в Альянсі.

А проте, низка посадовців, із якими спілкувалось Politico, вказують на те, що НАТО загалом відкритий до такого підходу. Водночас вони погоджуються з тим, що вступ України можливий тільки після завершення війни з Росією.

Що відомо про вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.

16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.