Криптогаманець Trustee Plus: більше 600 тис. реєстрацій у 2024 році

Знаковим продуктом року, за заявою експертів, стала криптокарта Trustee Plus, яку зареєстрували понад 135 000 клієнтів. Вона забезпечила зручність і простоту використання цифрових активів, даючи змогу оплачувати покупки як у магазинах з POS-терміналами, так і в інтернеті.

Застосунок Trustee Plus також домігся значних успіхів, перевищивши позначку в 630 000 завантажень і установок. Загальна кількість операцій через гаманець досягла 23 мільйонів, що свідчить про зростаючу довіру користувачів до продукту.

Результати дослідження видання MNBC говорять про те, що Trustee Plus посідає 66,6% ринку криптовалютних карт, підтверджуючи своє лідерство в сегменті. Такий успіх став можливий завдяки орієнтації на пропозиції, зручні та актуальні, в першу чергу, для користувачів.

Зазначимо, що компанія нещодавно анонсувала випуск фізичної картки, яка вже зібрала понад 5000 попередніх замовлень. Додатково Trustee Plus розширив можливості гаманця, запровадивши перекази за IBAN, додав можливість вивести USDT Ton і поліпшив загальну функціональність криптогаманця.

"Ми будуємо нашу компанію на трьох стовпах криптоіндустрії: зручність для користувачів, повністю легальний бізнес відповідно до європейських стандартів і постійний прогрес. Можу гарантувати, що у 2025 році на наших клієнтів чекають нові функції та продукти, а також цікаві акції та пропозиції", — заявив CEO Trustee Plus Вадим Груша.

Звернемо вашу увагу, що Trustee Plus було визнано найкращим криптогаманцем Східної Європи у 2024 році за версією Incrypted. Користувачі також вказують, що репутація компанії підтверджується численними відгуками про Trustee Plus на незалежних платформах.

Крім комерційних успіхів, компанія активно підтримує благодійні ініціативи. Цього місяця розробники спрямували понад 700 000 гривень до фонду "Янголи", щоб підтримати ЗСУ. Таким чином вони демонструють не лише лідерство в бізнесі, а й соціальну відповідальність.