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Молдова визначила РФ головною загрозою в новій стратегії національної оборони

Ксенія Золотова
27 грудня, 2024 п'ятниця
10:18
Світ Молдова ЕС

Молдавський парламент ухвалив Стратегію національної оборони на найближчі десять років, враховуючи "навмисну ​​агресивну політику Російської Федерації", її гібридні дії та військову агресію проти України

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Про це повідомляє Radio Europa Liberă Moldova.

"Стратегія спрямована на досягнення національних інтересів щодо гарантування суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності Республіки Молдова", - заявив міністр оборони країни Анатолій Носатий, який представив проєкт депутатам.

Основним ризиком для безпеки Молдови Стратегія визначає "можливе розширення" російських військових дій в Україні, "особливо в Одеській області" та "встановлення сухопутного військового коридору до кордонів з Республікою Молдова". Це створило б передумови для прямих "агресивних дій" проти Молдови.

Безпеці Молдови також загрожують "гібридні операції", які проводить Росія безпосередньо або через місцевих агентів. 

Ще однією загрозою є російські військові, "незаконно дислоковані на території Молдови", а також збройні формування так званої влади з Тирасполя. У документі йдеться, що остаточне розв'язання придністровської проблеми "малоймовірне в найближчі роки", і Молдова хоче вирішити її виключно мирним шляхом.

У Стратегії зазначається, що на глобальному рівні "основні міжнародні актори" залучені до протистояння, яке змінює баланс сил на земній кулі, і Молдова повинна вибрати "стратегічне позиціонування", тобто на чиєму боці вона.

Так, у документі йдеться, що для Республіки Молдова НАТО "є центральною стабілізуючою опорою в забезпеченні безпеки та стабільності в регіоні".

Водночас отримання статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу, співпраця з європейськими країнами у сфері оборони та зміцнення відносин з НАТО стали б для Молдови "передовим кроком у забезпеченні безпеки та стійкості".

Щодо Румунії, країни-члена як ЄС, так і НАТО, у Стратегії йдеться, що вона є "важливим партнером", і відносини з нею у сфері оборони розвиваються, тоді як "інтенсивний діалог з Україною" названо "життєво важливим".

Стратегія передбачає поступове збільшення бюджетних асигнувань на національну оборону з метою досягнення рівня 1% валового внутрішнього продукту (ВВП) до 2030 року з нинішніх 0,55%.

Серед країн-членів НАТО ціль – 2% ВВП, хоча преса пише, що майбутня адміністрація Дональда Трампа наполягатиме на її збільшенні до 5%.

Проєкт у першому читанні проголосували депутати на останньому пленарному засіданні 2024 року, 26 грудня.

  • Під час масованої російської атаки на Україну 25 грудня військові в Молдові зафіксували проліт однієї з ракет над територією їхньої країни. Натомість у міністерстві оборони Румунії заявили, що порушення повітряного простору їхньої країни не виявили.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Молдова
Війна з Росією
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