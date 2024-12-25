Під час обстрілу України російська ракета порушила повітряний простір Молдови
Під час масованої російської атаки на Україну 25 грудня військові в Молдові зафіксували проліт однієї з ракет над територією їхньої країни
Про це повідомили в пресслужбі уряду Молдови.
"Сьогодні вранці, в день Різдва, Росія знову атакувала енергетичну систему України, використавши цілий арсенал ракет і дронів. Наразі не зафіксовано перебоїв в енергетичній системі Республіки Молдова, яка пов'язана з українською", - йдеться у повідомленні.
За повідомленнями молдовської прикордонної поліції, одна з ракет РФ була помічена патрулем у напрямку Ямпіль – Косеуць. Водночас інша перетнула повітряний простір Молдови в районі Отачі - Могилів-Подільський, вийшовши через кордон із Румунією в районі Дорохой - Херца.
Інформацію про маршрут підтверджують молдовські військові, які наразі проводять додаткові перевірки.
Також про те, що цієї ночі ракета РФ порушувала повітряний простір Молдови, підтвердила і президентка країни Мая Санду. Вона заявила, що в день Різдва "Кремль обирає шлях руйнування – атакує енергетичну інфраструктуру України та порушує повітряний простір Молдови ракетою".
"Ці дії явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії і повністю солідарна з Україною", – написала молдовська президентка у Х.
Під час атаки, близько 07:30, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух крилатої ракети в напрямку Чернівців з території Молдови.
Моніторингові пабліки стверджують, що російська ракета подолала 140 км територією Молдови та Румунії, залетівши з району міста Ямпіль на Вінниччині (біля молдовського кордону) і влетівши в районі міста Дарабань (румунське місто біля кордону з Молдовою).
- Удень 24 грудня та в Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України ударні безпілотники, також було зафіксовано пуск ракет. Усього росіяни застосували проти України понад 70 ракет різних типів, а також більше ніж 100 безпілотників. Унаслідок атаки є загиблий, постраждалі та руйнування. Детальніше про наслідки обстрілів читайте за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.29
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе