Під час обстрілу України російська ракета порушила повітряний простір Молдови

Про це повідомили в пресслужбі уряду Молдови.

"Сьогодні вранці, в день Різдва, Росія знову атакувала енергетичну систему України, використавши цілий арсенал ракет і дронів. Наразі не зафіксовано перебоїв в енергетичній системі Республіки Молдова, яка пов'язана з українською", - йдеться у повідомленні.

За повідомленнями молдовської прикордонної поліції, одна з ракет РФ була помічена патрулем у напрямку Ямпіль – Косеуць. Водночас інша перетнула повітряний простір Молдови в районі Отачі - Могилів-Подільський, вийшовши через кордон із Румунією в районі Дорохой - Херца.

Інформацію про маршрут підтверджують молдовські військові, які наразі проводять додаткові перевірки.

Також про те, що цієї ночі ракета РФ порушувала повітряний простір Молдови, підтвердила і президентка країни Мая Санду. Вона заявила, що в день Різдва "Кремль обирає шлях руйнування – атакує енергетичну інфраструктуру України та порушує повітряний простір Молдови ракетою".

"Ці дії явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії і повністю солідарна з Україною", – написала молдовська президентка у Х.

Під час атаки, близько 07:30, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух крилатої ракети в напрямку Чернівців з території Молдови.

Моніторингові пабліки стверджують, що російська ракета подолала 140 км територією Молдови та Румунії, залетівши з району міста Ямпіль на Вінниччині (біля молдовського кордону) і влетівши в районі міста Дарабань (румунське місто біля кордону з Молдовою).