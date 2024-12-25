"Путін свідомо обрав Різдво для атаки": Зеленський повідомив, що РФ запустила по Україні понад 70 ракет і 100 БПЛА
Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ворог застосував проти України понад 70 ракет різного типу, а також більше ніж 100 безпілотників
Про це він написав у Telegram.
"Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні", - йдеться у дописі.
За попередніми даними, українські захисники збили понад 50 ракет і "значну частину" дронів.
Як повідомляється, через атаку є влучання. Станом на ранок у кількох регіонах є відключення. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла.
- Удень 24 грудня та в Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також було зафіксовано пуск ракет. Більше про атаку читайте за посиланням.
- Через російську масовану атаку по Україні Укренерго застосувало заходи обмеження споживання електроенергії у низці регіонів.
- Російська армія вранці завдала масованого удару по критичних об'єктах України, зокрема серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій ДТЕК.
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