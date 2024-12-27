РФ за добу війни в Україні втратила 1650 військових, 14 танків та 22 артсистеми
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1650 військових. Також українські захисники знищили 14 танків та 22 артилерійські системи ворога
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 782510 (+1650) осіб,
- танків ‒ 9644 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19951 (+18) од,
- артилерійських систем – 21379 (+22) од,
- РСЗВ– 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+1) од,
- літаків– 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20999 (+28),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32262 (+82) од,
- спеціальна техніка ‒ 3668 (+1).
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
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