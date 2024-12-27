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У Норвегії пасажирський автобус упав в озеро: троє людей загинули

Ксенія Золотова
27 грудня, 2024 п'ятниця
09:22
Світ

У четвер, 26 грудня, у Норвегії пасажирський автобус з людьми впав в озеро, в результаті чого три людини загинули, також понад десяток пасажирів поранені

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Про це повідомляє NRK.

За даними поліції, автобус прямував з міста Нарвік на Лофотенські острови, але з'їхав з дороги в озеро Осватнет.

Рятувальники заявили одразу після катастрофи, що ситуація досить некерована. 

Автобус із 60-70 пасажирами на борту лежав, частково занурений у воді. На місці дуже погана погода. До рятувальної операції були залучені рятувальники з усієї північної Норвегії.

Наразі з перекинутого автобуса евакуювали усіх пасажирів. Троє людей загинули від отриманих травм, ще четверо у важкому стані. Всього внаслідок аварії травмувалися 11 пасажирів.

В автобусі були пасажири з Китаю, Сінгапуру, Індії, Малайзії, Нідерландів, Південного Судану, Норвегії та Франції.

  • У Гайсинському районі Вінницької області в середу, 25 грудня, сталася смертельна ДТП. У результаті аварії загинули четверо людей, ще двоє травмовані.
Теги:
Новини
Новини ДТП
Норвегія
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