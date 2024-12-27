У Норвегії пасажирський автобус упав в озеро: троє людей загинули

Про це повідомляє NRK.

За даними поліції, автобус прямував з міста Нарвік на Лофотенські острови, але з'їхав з дороги в озеро Осватнет.

Рятувальники заявили одразу після катастрофи, що ситуація досить некерована.

Автобус із 60-70 пасажирами на борту лежав, частково занурений у воді. На місці дуже погана погода. До рятувальної операції були залучені рятувальники з усієї північної Норвегії.

Наразі з перекинутого автобуса евакуювали усіх пасажирів. Троє людей загинули від отриманих травм, ще четверо у важкому стані. Всього внаслідок аварії травмувалися 11 пасажирів.

В автобусі були пасажири з Китаю, Сінгапуру, Індії, Малайзії, Нідерландів, Південного Судану, Норвегії та Франції.