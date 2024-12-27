У Норвегії пасажирський автобус упав в озеро: троє людей загинули
У четвер, 26 грудня, у Норвегії пасажирський автобус з людьми впав в озеро, в результаті чого три людини загинули, також понад десяток пасажирів поранені
Про це повідомляє NRK.
За даними поліції, автобус прямував з міста Нарвік на Лофотенські острови, але з'їхав з дороги в озеро Осватнет.
Рятувальники заявили одразу після катастрофи, що ситуація досить некерована.
Автобус із 60-70 пасажирами на борту лежав, частково занурений у воді. На місці дуже погана погода. До рятувальної операції були залучені рятувальники з усієї північної Норвегії.
Наразі з перекинутого автобуса евакуювали усіх пасажирів. Троє людей загинули від отриманих травм, ще четверо у важкому стані. Всього внаслідок аварії травмувалися 11 пасажирів.
В автобусі були пасажири з Китаю, Сінгапуру, Індії, Малайзії, Нідерландів, Південного Судану, Норвегії та Франції.
- У Гайсинському районі Вінницької області в середу, 25 грудня, сталася смертельна ДТП. У результаті аварії загинули четверо людей, ще двоє травмовані.
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