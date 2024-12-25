У ДТП на Вінниччині загинули 4 людини, двоє травмовані
У Гайсинському районі Вінницької області в середу, 25 грудня, сталася смертельна ДТП. У результаті аварії загинули четверо людей, ще двоє травмовані
Про це повідомляє поліція Вінниччини.
Як зазначається, цього ранку на автодорозі між селами Тарасівка та Чечелівка сталося зіткнення двох легковиків, Geely та Subaru.
"Наразі відомо про чотирьох загиблих та двох травмованих", - йдеться у повідомленні поліції.
Наразі на місці події працюють поліціянти, медики та працівники ДСНС. Рятувальники займаються деблокуванням постраждалих з автомобілів. Причини та обставини аварії встановлюються.
- У ніч на 21 грудня у місті Гайсин Вінницької області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок ДТП загинули троє людей, ще четверо зазнали поранень.
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