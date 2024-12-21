На Вінниччині сталася ДТП за участі легковика та вантажівки: загинуло троє людей
У ніч на 21 грудня у місті Гайсин Вінницької області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок ДТП загинули троє людей, ще четверо зазнали поранень
Про це інформує поліція Вінниччини.
"У ніч на 21 грудня на оперативну лінію "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в місті Гайсин. З’ясувалося, що внаслідок зіткнення вантажного автомобіля «Вольво» та легкового автомобіля "Опель" у салоні легковика заблоковано шестеро осіб", - йдеться у повідомленні.
Фахівці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чотирьох травмованих. Їх передали бригадам екстреної медичної допомоги.
Також із понівеченого салону надзвичайники вилучили тіла двох загиблих - чоловіка та жінки. Ще один із пасажирів легковика внаслідок зіткнення вилетів з автомобіля та загинув на місці.
Водій вантажного автомобіля не травмувався.
- Раніше на Одещині 51-річний водій легковика Ford скоїв ДТП на блокпосту, внаслідок якої постраждало четверо людей, серед них військовий.
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