На Вінниччині сталася ДТП за участі легковика та вантажівки: загинуло троє людей

Про це інформує поліція Вінниччини.

"У ніч на 21 грудня на оперативну лінію "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в місті Гайсин. З’ясувалося, що внаслідок зіткнення вантажного автомобіля «Вольво» та легкового автомобіля "Опель" у салоні легковика заблоковано шестеро осіб", - йдеться у повідомленні.

Фахівці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чотирьох травмованих. Їх передали бригадам екстреної медичної допомоги.

Також із понівеченого салону надзвичайники вилучили тіла двох загиблих - чоловіка та жінки. Ще один із пасажирів легковика внаслідок зіткнення вилетів з автомобіля та загинув на місці.

Водій вантажного автомобіля не травмувався.