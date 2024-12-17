На Одещині 51-річний водій скоїв ДТП на блокпосту: серед постраждалих військовий
На Одещині в понеділок, 16 грудня, 51-річний водій легковика Ford скоїв ДТП на блокпосту, внаслідок якої постраждало четверо людей, серед них військовий
Про це повідомляє Нацполіція.
За попередніми даними, 51-річний водій Ford зіткнувся з автомобілем Honda під керуванням 21-річного водія, коли останній зупинився попереду для пред'явлення документів військовослужбовцю Національної гвардії. Від удару Ford відкинуло в бік, в результаті чого він скоїв наїзд на гвардійця.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водії обох транспортних засобів, 27-річний пасажир керманича Ford та 37-річний військовослужбовець НГУ. Їх доставили до лікарні з різними травмами.
За словами правоохоронців, керманич Ford мав ознаки алкогольного сп'яніння. В нього та водія Honda були відібрані зразки крові для перевірки. Результати експертизи очікують згодом.
Фото: Національна поліція України
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Наразі триває слідство. Правоохоронців встановлюють всі обставини події.
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