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Головна Кримінал На Одещині через ДТП на блокпосту загинув прикордонник, ще один постраждав

На Одещині через ДТП на блокпосту загинув прикордонник, ще один постраждав

Юлія Лаврук
3 грудня, 2024 вiвторок
11:24
Кримінал

У понеділок, 2 грудня, в одеському районі 66-річний водій скоїв наїзд на двох прикордонників на блокпосту. Один із них загинув, іншого доставили з травмами в лікарню

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Про це повідомляє поліція Одеської області.

Подія сталася 2 грудня близько 18:00. Правоохоронці попередньо встановили, що 66-річний водій автомобіля ВАЗ не відреагував на дорожні знаки щодо обмеження швидкості перед блокпостом та скоїв наїзд на двох прикордонників.

Водія перевірили на стан сп'яніння, однак він був тверезий. Його затримали у процесуальному порядку.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України –  порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Наразі триває досудове розслідування.

  • Увечері 1 грудня у Дніпрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула 10-річна дівчина, постраждали 3 людини, серед них дві дитини. Водію повідомили про підозру.
Теги:
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Україна
Новини ДТП
військові
Одещина
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