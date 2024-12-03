На Одещині через ДТП на блокпосту загинув прикордонник, ще один постраждав

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Подія сталася 2 грудня близько 18:00. Правоохоронці попередньо встановили, що 66-річний водій автомобіля ВАЗ не відреагував на дорожні знаки щодо обмеження швидкості перед блокпостом та скоїв наїзд на двох прикордонників.

Водія перевірили на стан сп'яніння, однак він був тверезий. Його затримали у процесуальному порядку.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Наразі триває досудове розслідування.