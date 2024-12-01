У Дніпрі водій BMW влаштував смертельну ДТП: загинула 10-річна дівчина, серед постраждалих двоє дітей
Увечері 1 грудня у Дніпрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула 10-річна дівчина, постраждали 3 людини, серед них дві дитини
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що аварія сталася 1 грудня о 19:45 в районі вулиця Набережна Заводська. Попередньо встановлено, що водій BMW допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.
Унаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка Ford. Водій автівки та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні.
"Керманича автомобіля BMW правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.
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