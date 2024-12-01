У Дніпрі водій BMW влаштував смертельну ДТП: загинула 10-річна дівчина, серед постраждалих двоє дітей

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що аварія сталася 1 грудня о 19:45 в районі вулиця Набережна Заводська. Попередньо встановлено, що водій BMW допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

Унаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка Ford. Водій автівки та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні.

"Керманича автомобіля BMW правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.