Смертельна ДТП у Голосіївському районі Києва: зіткнулися автобус, вантажівка і два легковики
Зранку понеділка, 4 листопада, у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки, автобуса та двох легкових автівок, унаслідок чого є загиблий і поранені
Про це повідомила поліція Києва.
Зазначається, що аварія сталася по вулиці Академіка Заболотного, що у Голосіївському районі столиці. За попередньою інформацією, зіткнулися 4 транспортних засоби, серед яких автобус та вантажівка.
Станом на 09:30 відомо про одного загиблого чоловіка та ще одного тяжко травмованого.
Пізніше у ДСНС уточнили, що до лікарні госпіталізували вже чотирьох потраждалих унаслідок ДТП.
Там додали, що у результаті зіткнення двох легкових автомобілів - Mercedes-Benz та Lada Niva, а також автобуса Mitsubishi, було затиснуто водія та пасажирів. Рятувальники деблокували загиблого водія.
На місці ДТП наразі працюють слідчі, патрульна поліція та медики.
На відео, поширених у мережі, видно, як автобус на швидкості протаранив легкові автомобілі та вилетів з проїжджої частини на тротуар. Очевидці повідомляють, що транспорт також врізався у кіоск, є постраждалі.
- Нагадаємо, 21 жовтня у Солом'янському районі Києва також сталася ДТП за участі маршрутки та "газелі". Через це загинула жінка, постраждали 6 пасажирів. Поліція проводить розслідування.
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