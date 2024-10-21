У Солом'янському районі Києва "газель" вʼїхала в маршрутку: 9 постраждалих

Про це повідомляє поліція Києва.

За попередньою інформацією, "газель" на повній швидкості вʼїхала у маршрутку "Атаман", в якій перебували пасажири. Наразі відомо про мінімум чотирьох постраждалих.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці на вулиці Вадима Гетьмана, що у Солом’янському районі Києва. На місце події виїхали слідчі з розслідування ДТП Главку поліції, патрульні поліцейські та медики", - йдеться у повідомленні.

Станом на 11:20, за даними КМДА, кількість постраждалих збільшилася до 9 людей, серед них 7 - госпіталізували.

"Рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті, та водія вантажівки", - повідомили в адміністрації.

За інформацією патрульної поліції Києва, рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу.