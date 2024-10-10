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У польській Медиці мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою: двоє людей загинули

Катерина Ганжа
10 жовтня, 2024 четвер
13:34
Світ дтп Польща

Біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці мікроавтобус зі сімома українцями врізався у вантажівку. Внаслідок аварії загинули дві людини

Зміст

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що ДТП сталася близько 4-ї ранку в четвер, 10 жовтня. Мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, що стояла на дорозі до польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

дтп Польща

Фото: Darek Delmanowicz /PAP


дтп Польща

Фото: Darek Delmanowicz /PAP


У салоні мікроавтобуса перебували сім громадян України. За даними поліції, внаслідок аварії загинули двоє – жінка та чоловік, 45 і 60 років. Ще двох доправили в лікарню.

На місці ДТП поліцейські під наглядом прокурора встановлюють причини аварії.

  • У польському селі Лехув увечері 21 вересня сталася аварія за участі автобуса, що перевозив склад юнацької футбольної команди. У результаті ДТП загинули двоє людей, ще щонайменше 18 зазнали поранень.
Теги:
Україна
Польща
Новини ДТП
аварії
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