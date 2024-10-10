У польській Медиці мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою: двоє людей загинули

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що ДТП сталася близько 4-ї ранку в четвер, 10 жовтня. Мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, що стояла на дорозі до польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

Фото: Darek Delmanowicz /PAP

Фото: Darek Delmanowicz /PAP

У салоні мікроавтобуса перебували сім громадян України. За даними поліції, внаслідок аварії загинули двоє – жінка та чоловік, 45 і 60 років. Ще двох доправили в лікарню.

На місці ДТП поліцейські під наглядом прокурора встановлюють причини аварії.