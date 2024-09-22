У Польщі автобус з командою юних футболістів потрапив у ДТП: є загиблі й постраждалі
У польському селі Лехув увечері 21 вересня сталася аварія за участі автобуса, що перевозив склад юнацької футбольної команди. У результаті ДТП загинули двоє людей, ще щонайменше 18 зазнали поранень
Про це повідомляє RMF FM.
Зазначається, що аварія сталася в селі Лехув Кельцеського повіту на національній дорозі № 74. За даними поліції, 65-річний водій мікроавтобуса, який їхав у напрямку Опатува, з невідомих причин виїхав зі своєї смуги, врізався в дерево, після чого транспортний засіб перекинувся на правий бік.
В автобусі на момент ДТП перебували молоді футболісти з Озарова у віці від 16 до 18 років та їхній тренер.
У результаті аварії 65-річний водій автобуса загинув на місці. Також щонайменше 18 людей отримали поранення, 14 з них були доставлені до лікарень у Кельце, в Опатові та Сташуві.
Крім того, 43-річний тренер футболістів помер у лікарні через кілька годин.
На місці події приземлилися три вертольоти повітряно-рятувальної служби.
За словами трьох пасажирів автобуса, водій втратив свідомість і в'їхав прямо в дерево. За словами хлопців, якби не тренер, який схопив кермо і повернув його, вони б врізалися в дерево по центру.
- 20 липня у Польщі біля кордону з Німеччиною мікроавтобус з громадянами України потрапив у ДТП. Унаслідок цього постраждали 9 людей, серед них є діти.
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