У Польщі автобус з командою юних футболістів потрапив у ДТП: є загиблі й постраждалі

Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що аварія сталася в селі Лехув Кельцеського повіту на національній дорозі № 74. За даними поліції, 65-річний водій мікроавтобуса, який їхав у напрямку Опатува, з невідомих причин виїхав зі своєї смуги, врізався в дерево, після чого транспортний засіб перекинувся на правий бік.

В автобусі на момент ДТП перебували молоді футболісти з Озарова у віці від 16 до 18 років та їхній тренер.

У результаті аварії 65-річний водій автобуса загинув на місці. Також щонайменше 18 людей отримали поранення, 14 з них були доставлені до лікарень у Кельце, в Опатові та Сташуві.

Крім того, 43-річний тренер футболістів помер у лікарні через кілька годин.

На місці події приземлилися три вертольоти повітряно-рятувальної служби.

За словами трьох пасажирів автобуса, водій втратив свідомість і в'їхав прямо в дерево. За словами хлопців, якби не тренер, який схопив кермо і повернув його, вони б врізалися в дерево по центру.