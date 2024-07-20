У Польщі розбився автобус з українцями: 9 постраждалих, серед них - діти

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що мікроавтобус врізався в машину дорожньої служби з інформацією про звуження внаслідок ремонту. Від удару автобус перекинувся.

Фото: rmf24.pl

Унаслідок ДТП постраждали 9 людей, серед них були 4 дитини. П’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.

Крім людей з мікроавтобуса, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Натомість уже відомо, що водій був тверезим.