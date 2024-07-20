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Головна Світ У Польщі розбився автобус з українцями: 9 постраждалих, серед них - діти

У Польщі розбився автобус з українцями: 9 постраждалих, серед них - діти

20 липня, 2024 субота
10:39
Світ польща дтп

У Польщі біля кордону з Німеччиною мікроавтобус з громадянами України потрапив у ДТП. Унаслідок цього постраждали 9 людей, серед них є діти

Зміст

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що мікроавтобус врізався в машину дорожньої служби з інформацією про звуження внаслідок ремонту. Від удару автобус перекинувся.

польща дтп

Фото: rmf24.pl

Унаслідок ДТП постраждали 9 людей, серед них були 4 дитини. П’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані. 

Крім людей з мікроавтобуса, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Натомість уже відомо, що водій був тверезим.

  • 11 липня у Молдові сталася ДТП: рейсовий автобус, який їхав із Кишинева до Києва, зіткнувся з легковою автівкою. Водій легковика та його дружина загинули на місці.
Теги:
Україна
Польща
Новини ДТП
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