У Польщі розбився автобус з українцями: 9 постраждалих, серед них - діти
У Польщі біля кордону з Німеччиною мікроавтобус з громадянами України потрапив у ДТП. Унаслідок цього постраждали 9 людей, серед них є діти
Про це повідомляє RMF24.
Зазначається, що мікроавтобус врізався в машину дорожньої служби з інформацією про звуження внаслідок ремонту. Від удару автобус перекинувся.
Фото: rmf24.pl
Унаслідок ДТП постраждали 9 людей, серед них були 4 дитини. П’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.
Крім людей з мікроавтобуса, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Натомість уже відомо, що водій був тверезим.
- 11 липня у Молдові сталася ДТП: рейсовий автобус, який їхав із Кишинева до Києва, зіткнувся з легковою автівкою. Водій легковика та його дружина загинули на місці.
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