У Молдові сталася ДТП за участі автобуса, який їхав до Києва: 2 людини загинули

Про це повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що аварія сталася на трасі R7 на півночі Молдови у Ришканському районі.

За словами поліції, 74-річний водій Renault на трасі почав здійснювати розворот через суцільну розділювальну лінію, після чого врізався в автобус.

Водій легковика та його 69-річна дружина внаслідок ДТП загинули на місці. Стан пасажирів автобуса невідомий.