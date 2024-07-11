У Молдові сталася ДТП за участі автобуса, який їхав до Києва: 2 людини загинули
Сьогодні, 11 липня, у Молдові сталася ДТП: рейсовий автобус, який їхав із Кишинева до Києва, зіткнувся з легковою автівкою. Водій легковика та його дружина загинули на місці
Про це повідомляє NewsMaker.
Зазначається, що аварія сталася на трасі R7 на півночі Молдови у Ришканському районі.
За словами поліції, 74-річний водій Renault на трасі почав здійснювати розворот через суцільну розділювальну лінію, після чого врізався в автобус.
Водій легковика та його 69-річна дружина внаслідок ДТП загинули на місці. Стан пасажирів автобуса невідомий.
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