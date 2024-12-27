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Трамп призначив посла в Панамі після виголошення претензій на Панамський канал

Ксенія Золотова
27 грудня, 2024 п'ятниця
08:11
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп обрав комісара округу Маямі-Дейд Кевіна Маріно Кабреру на посаду посла в Панамі після того, як пообіцяв відновити контроль США над Панамським каналом

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Трамп описав Кабреру як запеклого борця за принципи "Америка перш за все", який, за його словами, відіграв важливу роль у стимулюванні економічного зростання та сприянні міжнародному партнерству.

"Мало хто розуміє латиноамериканську політику так добре, як Кевін — він виконає фантастичну роботу, представляючи інтереси нашої нації в Панамі!", - написав Трамп у Truth Social.

Як Трамп хоче "приєднати" до США інші території

Панамський канал 

Трамп 22 грудня заявив, що Панама нібито стягує надмірну плату за користування Панамським каналом.

Він вважає, якщо "принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, тоді ми будемо вимагати повернення Панамського каналу Сполученим Штатам Америки в повному обсязі, швидко і без питань".

Президент Панами Хосе Рауль Мулін зазначив, що "кожен квадратний метр Панамського каналу та прилеглої до нього території належать Панамі".

США побудували Панамський канал на початку 1900-х років, щоб допомогти комерційним і військовим кораблям подорожувати між їхніми узбережжями.

У 1999 році Штати відмовилися від власності на водний шлях, а сталося це більш ніж через 20 років після того, як тодішній президент США Джиммі Картер підписав відповідну угоду з Панамою.

Новообраний президент США Дональд Трамп у різдвяному привітанні вчергове висловив зазіхання на Панамський канал, Канаду та Гренландію.

Гренландія

Під час своєї першої каденції Трамп заявив, що розглядає можливість купівлі США Гренландії, і скасував державну поїздку до Данії після того, як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною королівства, не продається.

22 грудня Трамп знову заявив про наміри контролю США над Гренландією: "З метою національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".

Прем’єр-міністр Муте Егеде заявив, що Гренландію не можна придбати.

"Гренландія — наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", - сказав він.

 Після цього міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив, що країна збільшує витрати на оборону острова. Поульсен назвав це оголошення "іронічним", оскільки Трамп висловився, що володіння та контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для США.

Канада

29 листопада обраний президент США Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25% торгові мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.

10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна.



 

Теги:
Новини
Дональд Трамп
США
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