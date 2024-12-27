Моурінью зажадав від свого клубу підписати Зінченка, - ЗМІ
Український футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко зацікавив турецький "Фенербахче"
Про це повідомляє MARATON Sports.
За інформацією джерела, турецький "Фенербахче" поки не зробив офіційної пропозиції щодо трансферу Олександра Зінченка. Проте у клубу є інтерес до 28-річного українця.
Головним тренером "Фенербахче" є зірковий португальський фахівець Жозе Моурінью. Після 16-го туру команда йде на другому місці.
- У цьому сезоні Олександр Зінченко втратив статус основного гравця "Арсеналу". Українець отримав декілька травм і поки провів лише 9 матчів.
- Transfermarkt оцінює українського футболіста у 30 млн євро.
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