Моурінью зажадав від свого клубу підписати Зінченка, - ЗМІ

Про це повідомляє MARATON Sports.

За інформацією джерела, турецький "Фенербахче" поки не зробив офіційної пропозиції щодо трансферу Олександра Зінченка. Проте у клубу є інтерес до 28-річного українця.

Головним тренером "Фенербахче" є зірковий португальський фахівець Жозе Моурінью. Після 16-го туру команда йде на другому місці.