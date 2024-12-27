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OPINION

Вороги та друзі Офісу президента

Борислав Береза
27 грудня, 2024 п'ятниця
18:03
Погляд

Ніколи такого не було і знову сталося. В ОП готують справи проти Залужного, Кличка та мерів

Зміст

Є старий анекдот. Тікаючи від ведмедя, один мисливець на бігу запитує іншого:

- Навіщо ми тікаємо? Все одно ми не будемо бігти швидше ведмедя?

- А мені не треба бігти швидше ведмедя… Мені достатньо бігти швидше тебе.

Прогнозую, що зараз Офіс займається тим, що намагається показати Трампу, що його команда менш злочинна, ніж інші опоненти. Саме тому в Офісі перед новим роком кипить робота: дуже хочуть показати Трампу, що жодного достойного кандидата на пост наступного президента України, окрім Володимира Зеленського, не існує. І чим голосніше на Банковій кричать, що виборів не проводитимуть, тим швидше шурудять силовики з кримінальними справами проти політичних опонентів Зе. 

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Кого ж в нас записали у вороги?

Ворог для ОП №1: Залужний. Борди з натяком на генерала де Голля (у Другу світову війну був вимушений виїхати у Британію, звідки керував порятунком країни, повернувся героєм) вже створили істерику в Офісі. Плюс соцдослідження кажуть про повну перемогу залізного генерала в разі проведення президентських виборів.

Що застосують проти нього? Кримінальну справу. Саме так. За моїми даними, генералу хочуть пришити статтю про держзраду за те, що, начебто, був розмінований Чонгар. Хто давав вказівку з розмінування та до чого тут друг президента і колишній очільник однієї служби Іван Баканов, який призначав на посади в органах російських кротів, ми промовчимо.

Вічний конкурент для ОП: Кличко. За що? Раніше – за те, що не поклав Київ під Офіс ще у 2019. Але найстрашніше для Офісу зараз – Кличко, який може стати ключовим учасником майбутньої демкоаліції. Також мер Києва має хороші стосунки з Трампом. І може поділитися з Дональдом Фредовичем альтернативним баченням подій і скандалів навколо захисту демократії в Україні. Регулярні зустрічі з Кличком послів країн G7 – тому підтвердження.

Що застосують проти нього? Кримінальні справи. Ганятимуть по колу старі й створюватимуть нові проти оточення, проти заступників та посадовців КМДА. Більшість зі справ з досвіду розвалюється до суду, бо зліплені з нічого. Але це треба Офісу, щоб показати, що "наклеп на захисників демократії" наводять політики з купою кримінальних справ.

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Дратує і нервує: місцеве самоврядування, мери міст. Вони їздять по конференціях з відновлення і кажуть чесно, що довбні-чиновники з військових адміністрацій, поставлені Банковою, – це узурпація влади. Бо обрані громадою міські ради ні на що не впливають. Тоді як призначений з Офісу чиновник одноосібно рулить містом.

А от кого в Офісі люблять, так це друзів і партнерів по ОПЗЖ. Немає нічого кращого, коли напіврозвалену фракцію "слуг" підтримує фракція Бойка. А якщо десь забуваються, Бойка викликають на бесіду, після чого слуги й ОПЗЖ знову – єдина команда.

Можу сказати, що всі ці рухи не допоможуть шоуменам утримати владу у своїх спітнілих долонях. І мій сценарій знову підтвердиться, як тільки припинять дію воєнного стану та проведуть вибори. А поки уважно слідкуйте за рухами цих шоуменів.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
вибори
політика
Віталій Кличко
Президент України
Дональд Трамп
США
Валерій Залужний
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