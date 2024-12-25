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OPINION

Допомога Заходу під питанням. Що слід робити?

Ростислав Павленко
25 грудня, 2024 середа
18:03
Погляд

Провідні медіа Заходу перед Різдвом видали низку матеріалів, які свідчать про серйозні проблеми України

Зміст

І внутрішні, давно відомі українцям: провали в забезпеченні армії, неефективна мобілізація, корупція. 

І проблеми сприйняття України союзниками. Та ж корупція виходить на перший план, даючи привід опонентам допомоги України вимагати зменшення чи припинення такої допомоги.

Washington Post повʼязує проблеми якості мін з корупційними скандалами.

Politico цитує Фіцо, якому Зеленський нібито "пропонував хабар" коштом російських активів.

El Pais пише, що українська влада знов вимагає припинити допомогу біженцям, щоб змусити їх вертатись.

Kyiv Post взагалі цитує якогось Стівена Мура, "керівника апарату одного з високопоставлених республіканців",  який провіщає проведення розслідувань щодо використання в Україні американської допомоги, і попереджає, що корупційні скандали можуть призвести до її припинення.

Хіба що The Economist пише про українські ракетні програми — але на тлі хвилі про перспективи зменшення допомоги й такі матеріали можуть бути використані як аргумент штибу "вони й так виробляють — то хай самі якось справляються".

Ця хвиля є дуже небезпечною.

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Відгавкуватися в стилі "самі дурні, ви все брешете, це російське ІПСО, а у вас самих корупція" - контрпродуктивно. Запитайте у Януковича.

Списувати все на "ІПСО" і те, що "таке пишуть, бо хтось зливає"- наївно. Чим закритіша система, тим більше до неї підозр у світової журналістики. А шукати джерела і знаходити інформацію західні медійники вміють. І мобілізацією їх не залякати.

Єдиний спосіб змінити настрої у світі щодо України — це генерувати позитивні новини. Не в стилі радянського агітпропу, як Найвеличніший Лідер провістив світу Істину. Таке вже давно нікого не чіпляє.

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Позитивні новини мають бути сутнісними. Як у 2022: "Усупереч усім прогнозам, ЗСУ дали відсіч російські армії й прогнали її з півночі країни".

Зараз на фронті важко. Тому генерувати позитивні новини  зобовʼязаний тил.

"Українські політики обʼєднались, щоб покращити якість управління і викорінити корупційні оборудки: 

  • гроші з доріг спрямували на фортифікації,
  • гроші з податків військовослужбовців — на бригади для швидкої закупівлі дронів,
  • гроші з військового збору та облігацій — в ефективний спецфонд,
  • встановлено граничний термін служби та систему мотивації для військових,
  • мобілізацію переведено на прозорі механізми з постійним контролем".

Така новина точно перебила б стереотипні матеріали про корупцію.

Але нинішня влада її згенерувати не здатна — бо названі проблеми не вирішуються роками.

Новиною стало б формування професійного Уряду національного порятунку. Перед інавгурацією Трампа 20.01.2025 це суттєво змінило б сприйняття України й створило б позитивні очікування в західних столицях.

Але це було б диво.

А це — не до нинішньої влади.

Тому сценарій — інерційний…

І настрій відповідний.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
політика
журналісти
корупція в Україні
Війна з Росією
допомога Україні
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