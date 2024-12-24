1. Страшні перегони під гаслом "треба на вчора" з купою невдалих рішень, які не було часу нормально опрацювати, з купою негативу від бізнесу та економістів, які пояснювали, що це викривлює економічні стимули й працює на згортання економіки, але можна було зробити нормально, якби не гнатися і мати час, але все треба на вчора, бо треба терміново гроші на Сили оборони, тож голосуємо негайно, дарма що в тексті юридичні колізії та двозначні формулювання.