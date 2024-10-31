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OPINION

Як розумно витратити 30 мільярдів?

Валерій Пекар
31 жовтня, 2024 четвер
16:04
Погляд

Отже, у нас залишилося 30 млрд гривень, які треба використати до кінця року, а на військові потреби неможливо

Зміст

Що б я запропонував?

  • Соціальна допомога: нема сумнівів, що це хороша ідея, тільки допомагати треба нужденним, а не всім однаково. Наприклад, разова доплата до пенсії, якщо пенсія нижче певного рівня (щоб відрізати прокурорів-інвалідів та подібних їм). Не переживайте, що це виглядатиме як передвиборчий дарунок, — виборів не буде, поки триває гаряча стадія війни.
  • Фортифікація — варто перевірити, чи можна спрямувати гроші сюди. Чимало тих, хто мав би отримати тисячу гривень, натомість отримає життя.

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  • Пільгові кредити для українського військового виробництва (компенсація кредитної ставки). Треба перевірити, чи таке використання цих грошей припустиме, адже гроші йдуть не на війну, а в банки.
  • Бюджет Міністерства у справах ветеранів на реабілітацію, протезування, складні операції.
  • Дешеві кредити на власну справу ветеранам — ця програма успішно розвивається Мінекономіки, її варто масштабувати.
  • Український інститут — збільшення фінансування нашої культурної дипломатії, бо це єдина мова, яку розуміють у багатьох куточках світу, де не працює політична риторика.
  • Доплати вчителям — розумію, що зараз чимало людей напише, що є й важливіші професії, але я висловлюю свою особисту думку: в тилу нині важливіших професій нема. Хіба що дипломати, але в них з грошима краще, ніж у вчителів.

Така моя точка зору на те, як розумно витратити 30 млрд гривень.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
політика
державний бюджет
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