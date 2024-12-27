Футболіста збірної України назвали одним з найбільших розчарувань Ла Ліги

Про це йдеться на сайті Jornada Perfecta.

"Український вінгер був одним з найперспективніших гравців Ла Ліги в "Жироні". Від нього очікували набагато більшого, але травми знову обтяжують його. У нього чимало таланту, але його проблемою є тенденція м'язових травм, які сповільнюють гравця протягом сезону", – йдеться в описі.

Окрім Віктора Циганкова до топу розчарувань року потрапили зіркові гравці "Барселони" Дані Ольмо, Алекс Бальде та Френкі де Йонг, новачок "Атлетико" Конор Галлагер, ексфутболіст "Реала" Хамес Родрігес, а також Ведат Мурікі ("Мальорка"), Пепелу ("Валенсія"), Браїс Мендес ("Реал Сосьєдад") і Себастьєн Алле ("Леганес").

На рахунку Віктора Циганкова цього сезону лише 663 зіграних хвилин, гол та асист.