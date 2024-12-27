Футболіста збірної України назвали одним з найбільших розчарувань Ла Ліги
Український футболіст "Жирони" Віктор Циганков потрапив до списку головних розчарувань цьогорічної Ла Ліги
Про це йдеться на сайті Jornada Perfecta.
"Український вінгер був одним з найперспективніших гравців Ла Ліги в "Жироні". Від нього очікували набагато більшого, але травми знову обтяжують його. У нього чимало таланту, але його проблемою є тенденція м'язових травм, які сповільнюють гравця протягом сезону", – йдеться в описі.
Окрім Віктора Циганкова до топу розчарувань року потрапили зіркові гравці "Барселони" Дані Ольмо, Алекс Бальде та Френкі де Йонг, новачок "Атлетико" Конор Галлагер, ексфутболіст "Реала" Хамес Родрігес, а також Ведат Мурікі ("Мальорка"), Пепелу ("Валенсія"), Браїс Мендес ("Реал Сосьєдад") і Себастьєн Алле ("Леганес").
На рахунку Віктора Циганкова цього сезону лише 663 зіграних хвилин, гол та асист.
- 3 грудня Циганков травмувався втретє у цьому сезоні. Через пошкодження вінгер пропустив передсезонну підготовку та 1-й тур Ла Ліги. Потім півзахисник не грав за клуб та збірну України в період з жовтня до 22 листопада.
- 27 грудня трансферна вартість Віктора Циганкова, за версією Transfermarkt, знизилась з 30 до 22 млн євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.26
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе