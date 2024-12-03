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Головна Футбол Циганков травмувався втретє з початку сезону та вибув до кінця року

Циганков травмувався втретє з початку сезону та вибув до кінця року

Влад Дідусь
3 грудня, 2024 вiвторок
17:58
Футбол Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга

Вінгер іспанської "Жирони" та збірної України з футболу Віктор Циганков отримав нову травму

Зміст

Про це повідомив головний тренер "Жирони" Мічел Санчес.

За словами Мічела, у Віктора Циганкова травма привідного м’яза. Через пошкодження український футболіст пропустить три тижні. 

Останній матч цього року "Жирона" зіграє 20 грудня. Це означає, що Циганков зможе повернутись на поле аж 11 січня 2025-го проти "Алавес".

Для Циганкова це третя травма у цьому сезоні. Через пошкодження вінгер пропустив передсезонну підготовку та 1-й тур Ла Ліги. Потім півзахисник не грав за клуб та збірну України в період з жовтня до 22 листопада. 

Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
Віктор Циганков
Ла Ліга
Жирона
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