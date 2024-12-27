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Поновилися механізовані штурми ворога: у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку

Ірена Моляр
27 грудня, 2024 п'ятниця
17:50
Війна з Росією Карта грудень 26.12.24

Максим Білоусов, начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр з Лиманського напрямку, зазначив, що через місяць паузи противник активізував використання танків та БМП

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У нас поновилися механізовані штурми ворога. Була пауза десь місяць, а вчора, 26 грудня, знову такий штурм відбувся. Противник був зупинений, його піхоту та БМП знищено, ті російські вояки, які змогли, розбіглися по посадці. На нашому напрямку окупанти зазвичай використовують БМП і танки. Спочатку може їхати танк, який прикриває БМП, щоб якнайближче до наших позицій у них була змога висадити свою піхоту. Тобто загарбник знову активізувався, ситуація складна, але ми працюємо, йде ефективна робота й артилерії, і безпілотних систем", - прокоментував начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр.

За його словами, ворог намагається тиснути з усіх сторін, де тільки може. Є серед російських вояк як досвідчена піхота, так і недосвідчена. Наприклад, у них є піхотинці, які спокійно йдуть дорогою, не дивлячись наверх, чи є там дрони. А коли поруч в їхнього побратима влітає FPV-дрон, то вони тільки тоді починають ховатися.

"Я бачив велику кількість ворожої піхоти, яку кидають у бій. Окупанти постійно зазнають величезних втрат. Я не знаю, наскільки у них вистачить такої кількості піхоти, щоб кидати у штурми, але зараз вони не зупиняються. Іноді навіть без броніків, без зброї кидають людей для того, щоб просто вскрити наші вогневі точки. Тобто по максимуму використовують людський ресурс, нікого не жаліють", - резюмував Максим Білоусов.

  • 24 грудня офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк повідомив, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку напружена, РФ збільшує кількість військових через великі втрати.
  • 27 грудня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби, 26 грудня, на російсько-українському фронті зафіксували 171 бойове зіткнення. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів за підтримки авіації. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Копанки, Чернещина, Новосергіївка, Платонівка, Зелений Гай, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Зарічне та Торське.
Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
безпілотник
втрати окупантів
Лиман
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2024, п'ятниця
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