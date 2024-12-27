Поновилися механізовані штурми ворога: у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У нас поновилися механізовані штурми ворога. Була пауза десь місяць, а вчора, 26 грудня, знову такий штурм відбувся. Противник був зупинений, його піхоту та БМП знищено, ті російські вояки, які змогли, розбіглися по посадці. На нашому напрямку окупанти зазвичай використовують БМП і танки. Спочатку може їхати танк, який прикриває БМП, щоб якнайближче до наших позицій у них була змога висадити свою піхоту. Тобто загарбник знову активізувався, ситуація складна, але ми працюємо, йде ефективна робота й артилерії, і безпілотних систем", - прокоментував начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр.

За його словами, ворог намагається тиснути з усіх сторін, де тільки може. Є серед російських вояк як досвідчена піхота, так і недосвідчена. Наприклад, у них є піхотинці, які спокійно йдуть дорогою, не дивлячись наверх, чи є там дрони. А коли поруч в їхнього побратима влітає FPV-дрон, то вони тільки тоді починають ховатися.

"Я бачив велику кількість ворожої піхоти, яку кидають у бій. Окупанти постійно зазнають величезних втрат. Я не знаю, наскільки у них вистачить такої кількості піхоти, щоб кидати у штурми, але зараз вони не зупиняються. Іноді навіть без броніків, без зброї кидають людей для того, щоб просто вскрити наші вогневі точки. Тобто по максимуму використовують людський ресурс, нікого не жаліють", - резюмував Максим Білоусов.