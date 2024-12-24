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Головна Війна з Росією На Лимано-Куп'янському напрямку РФ збільшує кількість військових через великі втрати, - офіцер бригади "Рубіж" Черняк
Ексклюзив

На Лимано-Куп'янському напрямку РФ збільшує кількість військових через великі втрати, - офіцер бригади "Рубіж" Черняк

Тетяна Нижник
24 грудня, 2024 вiвторок
10:27
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк повідомив, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку напружена

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Противник останнім часом значно збільшив кількість особового складу для штурмових дій, намагаючись прорвати наші позиції. Якщо раніше, ще місяць тому, ворог діяв меншими групами - двійками, трійками, потім десятками, накопичуючи сили для невеликих штурмових груп, то тепер він діє вже цілими взводами", - зазначив Черняк.

За його словами, тактика окупантів не змінилась. Але зараз вони значно менше використовують бронетехніку і діють переважно особовим складом. Для росіян втратити один або два батальйони, щоб виявити слабкі місця на 10-кілометровій лінії фронту, не є проблемою. Наразі вони займаються саме цим, намагаючись прорвати оборону ЗСУ будь-якою ціною.

"Якщо раніше ми скептично ставилися до повідомлень про великі втрати серед особового складу противника, то зараз переконуємось, що це дійсно так. Коли ми спостерігаємо за боями з моніторів, бачимо, що поля буквально вкриті тілами ворогів після їхніх штурмів", - сказав офіцер бригади "Рубіж".

  • Протягом минулої доби 23 грудня на російсько-українському фронті зафіксували 252 бойових зіткнення. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової, Дворічної та Богуславки.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
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