На Лимано-Куп'янському напрямку РФ збільшує кількість військових через великі втрати, - офіцер бригади "Рубіж" Черняк
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк повідомив, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку напружена
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Противник останнім часом значно збільшив кількість особового складу для штурмових дій, намагаючись прорвати наші позиції. Якщо раніше, ще місяць тому, ворог діяв меншими групами - двійками, трійками, потім десятками, накопичуючи сили для невеликих штурмових груп, то тепер він діє вже цілими взводами", - зазначив Черняк.
За його словами, тактика окупантів не змінилась. Але зараз вони значно менше використовують бронетехніку і діють переважно особовим складом. Для росіян втратити один або два батальйони, щоб виявити слабкі місця на 10-кілометровій лінії фронту, не є проблемою. Наразі вони займаються саме цим, намагаючись прорвати оборону ЗСУ будь-якою ціною.
"Якщо раніше ми скептично ставилися до повідомлень про великі втрати серед особового складу противника, то зараз переконуємось, що це дійсно так. Коли ми спостерігаємо за боями з моніторів, бачимо, що поля буквально вкриті тілами ворогів після їхніх штурмів", - сказав офіцер бригади "Рубіж".
- Протягом минулої доби 23 грудня на російсько-українському фронті зафіксували 252 бойових зіткнення. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової, Дворічної та Богуславки.
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