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На фронті від початку доби відбулося 100 боєзіткнень: ЗСУ відбили 25 атак на Покровському напрямку

Юлія Лаврук
27 грудня, 2024 п'ятниця
16:33
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 27 грудня на російсько-українському фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Окупанти 34 рази атакували Сили оборони на Покровському напрямку

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Протягом дня від ворожих артилерійських обстрілів з території РФ постраждали райони населених пунктів Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, такі як Порозок, Семенівка, Тимофіївка, Великий Прикіл та Тур’я.

Крім того, ворог з РСЗВ ударив по Великій Писарівці. Також окупанти завдали авіаційних ударів КАБами по Осоївці та Угроїдам, а також некерованими авіаракетами били по Олександрівці та Попівці.  

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські загарбники двічі штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська, триває бій. Ворожа авіація вдарила некерованими авіаційними ракетами по Ветеринарному та Козачій Лопані.

На Куп'янському напрямку противник, за підтримки штурмової авіації, двічі активно йшов на позиції Сил оборони в районах Лозової. У Генштабі зазначили, що українські воїни стійко тримають оборону, боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 17 атак на позиції українців поблизу Першотравневого, Новоєгорівки, Надії, Тернів, Торського, Зарічного, Діброви та в Серебрянському лісі. П'ять боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку окупанти двічі намагалися просуватись вперед на позиції українських військ в районі Білогорівки та в напрямку Виїмки, отримали відсіч.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві штурмові дії поблизу Часового Яру.  

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки та в Торецьку, де Сили оборони відбили чотири атаки. Один бій триває досі.

На Покровському напрямку противник здійснив 34 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Воздвиженки, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Шевченка, Новоєлизаветівки, Нововасилівки та Вовкового. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 25 атак противника.

На Курахівському напрямку продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Слов’янки, Дачного та Курахового. За уточненою інформацією, за сьогодні відбито дев’ять атак окупаційної армії, три атаки тривають.

На Времівському напрямку тривають чотири боєзіткнення, загалом за сьогодні противник сім разів атакував поблизу Костянтинопольського, Розливу, Нового Комара та Новодарівки, крім того, ворог завдав авіаційних ударів КАБами по Костянтинополю, Олексіївці та Зеленому Полю.

У Курській області українські захисники відбили 11 наступальних дій загарбників, наразі триває шість боєзіткнень. Також російська авіація завдала п’ять ударів, застосувавши дев’ять керованих авіаційних бомб по своїй території.

У Генштабі додали, що на інших напрямках без особливих змін.

  • Протягом минулої доби, 26 грудня, на російсько-українському фронті зафіксували 171 бойове зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії окупантів.
Теги:
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Росія
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