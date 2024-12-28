Сили ППО за ніч знищили 15 ворожих БПЛА
Майже 1700 окупантів, 7 танків і 29 артсистем: втрати армії РФ за добу на фронті
Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще 1690 військових і щонайменше 120 одиниць військової техніки
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 784 200 (+1690) осіб,
- танків ‒ 9651 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 970 (+19) од,
- артилерійських систем – 21 408 (+29) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 013 (+14),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 328 (+66) од,
- спеціальна техніка ‒ 3668 (+0) од.
Дані уточнюються.
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