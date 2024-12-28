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Майже 1700 окупантів, 7 танків і 29 артсистем: втрати армії РФ за добу на фронті

Світлана Кравченко
28 грудня, 2024 субота
08:05
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще 1690 військових і щонайменше 120 одиниць військової техніки

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.24 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 784 200 (+1690) осіб,
  • танків ‒ 9651 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19 970 (+19) од,
  • артилерійських систем – 21 408 (+29) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 013 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32 328 (+66) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3668 (+0) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
військові
російська армія
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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