В Україні завтерджені 95% місцевих бюджетів, - Мінфін
В Україні станом на 26 грудня затверджено 1520 місцевих бюджетів - 95%. Водночас не затвердженими залишаються 77
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Наразі із загальної кількості бюджетів, 1597, затверджено 1520.
У повному обсязі затверджені бюджети Волинської, Миколаївської, Дніпропетровської та Харківської областей.
Також затверджені:
- 24 обласні бюджети та бюджет Києва;
- 114 районних бюджети (5 не затверджено);
- 1369 бюджетів територіальних громад (69 не затверджено);
- 12 бюджетів районів у містах (3 не затверджено).
Підкреслюється, що місцеві бюджети затверджуються до включно 25 грудня року, що передує плановому, згідно з ст. 77 Бюджетного кодексу.
Фото: Міністерство фінансів України
Про Держбюджет на 2025 рік
13 вересня Кабмін затвердив проєкт Державного бюджету на 2025 рік. Очікувалося, що доходи Держбюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн грн, а видатки - 3,6 трлн грн.
28 жовтня Бюджетний комітет парламенту рекомендував до першого читання проєкт держбюджету на 2025 рік і проєкт Бюджетних висновків. 30 жовтня Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам у 2025 році на 3 млрд грн.
Верховна Рада 31 жовтня проголосувала у першому читанні за проєкт Держбюджету на 2025 рік. Вже 19 листопада Рада схвалила в цілому проєкт Державного бюджету на 2025 рік.
28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2025 рік.
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