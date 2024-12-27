В Україні завтерджені 95% місцевих бюджетів, - Мінфін

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Наразі із загальної кількості бюджетів, 1597, затверджено 1520.

У повному обсязі затверджені бюджети Волинської, Миколаївської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Також затверджені:

24 обласні бюджети та бюджет Києва;

114 районних бюджети (5 не затверджено);

1369 бюджетів територіальних громад (69 не затверджено);

12 бюджетів районів у містах (3 не затверджено).

Підкреслюється, що місцеві бюджети затверджуються до включно 25 грудня року, що передує плановому, згідно з ст. 77 Бюджетного кодексу.

Фото: Міністерство фінансів України

Про Держбюджет на 2025 рік

13 вересня Кабмін затвердив проєкт Державного бюджету на 2025 рік. Очікувалося, що доходи Держбюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн грн, а видатки - 3,6 трлн грн.

28 жовтня Бюджетний комітет парламенту рекомендував до першого читання проєкт держбюджету на 2025 рік і проєкт Бюджетних висновків. 30 жовтня Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам у 2025 році на 3 млрд грн.

Верховна Рада 31 жовтня проголосувала у першому читанні за проєкт Держбюджету на 2025 рік. Вже 19 листопада Рада схвалила в цілому проєкт Державного бюджету на 2025 рік.

28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2025 рік.