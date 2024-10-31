Рада ухвалила проєкт держбюджету-2025 у першому читанні

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідний проєкт підтримали 247 народних обранців. Натомість 34 проголосували проти нього.

"Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатах прокурорів не змінили", - написав Железняк.

Що відомо про проєкт бюджету на 2025 рік

13 вересня Кабінет міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікувалося, що доходи державного бюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн грн, а видатки - 3,6 трлн грн.

28 жовтня Бюджетний комітет парламенту рекомендував до першого читання проєкт Державного бюджету України на 2025 рік і проєкт Бюджетних висновків. Кабмін має розглянути їх цього тижня.

Натоміть Петро Порошенко з трибуни парламенту розкритикував проєкт Державного бюджету на 2025 рік. Він наголосив, що захмарні зарплати силовиків і Рахункової палати свідчать про неадекватність дій Верховної Ради в умовах надзвичайної небезпеки на фронті.

30 жовтня Верховна Рада України підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам у 2025 році на 3 млрд грн.