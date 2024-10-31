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Головна Економіка Рада ухвалила проєкт держбюджету-2025 у першому читанні

Рада ухвалила проєкт держбюджету-2025 у першому читанні

Катерина Єсікова
31 жовтня, 2024 четвер
13:26
Економіка на фото Верховна Рада України

Верховна Рада України у четвер, 31 жовтня, проголосувала у першому читанні за проєкт державного бюджету України на 2025 рік

Зміст

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідний проєкт підтримали 247 народних обранців. Натомість 34 проголосували проти нього. 

"Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатах прокурорів не змінили", - написав Железняк. 

Що відомо про проєкт бюджету на 2025 рік 

13 вересня Кабінет міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікувалося, що доходи державного бюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн грн, а видатки - 3,6 трлн грн.

28 жовтня Бюджетний комітет парламенту рекомендував до першого читання проєкт Державного бюджету України на 2025 рік і проєкт Бюджетних висновків. Кабмін має розглянути їх цього тижня.

Натоміть Петро Порошенко з трибуни парламенту розкритикував проєкт Державного бюджету на 2025 рік. Він наголосив, що захмарні зарплати силовиків і Рахункової палати свідчать про неадекватність дій Верховної Ради в умовах надзвичайної небезпеки на фронті.  

30 жовтня Верховна Рада України підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам у 2025 році на 3 млрд грн.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
політика
державний бюджет
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