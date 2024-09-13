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Кабінет міністрів затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік: Шмигаль розповів про пріоритети

Марія Науменко
13 вересня, 2024 п'ятниця
21:00
Економіка

Кабінет міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік, який розроблений з урахуванням викликів війни та спрямований на зміцнення оборони, підтримку соціальних сфер і бізнесу

Зміст

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

"Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік! Попри всі виклики та невизначеність, уже 3-й бюджет під час повномасштабної війни подаємо вчасно", - підкреслив він.

Очікується, що доходи державного бюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн грн, а видатки - 3,6 трлн грн.

Основними пріоритетами нового бюджету є:

  • Оборона: Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн, спрямовані на посилення української армії, придбання зброї, техніки та дронів.
  • Соціальний захист та фінансування життєво важливих сфер: Понад 400 млрд грн буде виділено на соціальний захист, включаючи індексацію пенсій та виплати субсидій. 211 млрд грн буде спрямовано на охорону здоров'я, а 170 млрд грн - на освіту.
  • Підтримка регіонів та бізнесу: Продовжаться програми дотацій та субвенцій для місцевих бюджетів, а також програми пільгового кредитування та грантів для підприємців. Окрім того, буде продовжено програму гуманітарного розмінування та програму "єОселя".

"Новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики", - зазначив очільник українського уряду.

За його словами, державний бюджет 2025 року "направлений на те, аби Україна вистояла та перемогла".

  • 10 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підбив підсумки другого кварталу 2024 року у сфері економіки та розповів, яким чином фінансують невоєнні потреби України.
Теги:
Суспільство
Україна
Кабмін
Війна з Росією
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
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