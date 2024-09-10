"На війну йдуть 100% податків із держбюджету": Шмигаль розповів, звідки Україна бере кошти на фінансування невійськових потреб

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що 100% податків із державного бюджету спрямовано на потреби сил безпеки та оборони. Цей принцип залишається незмінним у фінансуванні бюджету наступного року.

"Для того, щоб фінансувати невійськові витрати, ми вже зібрали 100 млрд доларів зовнішнього фінансування. Це щоденна кропітка робота, це реформи, під які ці гроші виділяють", - підкреслив Шмигаль.

Також він зауважив, що цього року Україні вдалось реструктуризувати свій зовнішній борг., зекономивши таким чином 11,4 млрд доларів за наступні три роки для обслуговування цього боргу.

Шмигаль зазначив, що цього року Україна отримала політичне рішення про використання на нашу користь в 50 млрд доларів заморожених російських активів, які будуть надані як грант або у вигляді неповоротної допомоги, надані Україні країнами G7 та Євросоюзом.

"Цих 50 млрд для України мають бути в розпорядженні України, вони мають бути безумовними, вони мають бути неповоротними, безпроцентними. Тобто це кошти, які ми отримуємо від партнерів як аванс від конфіскації російських активів за ті всі втрати і руйнування, які Росія спричинила в Україні через своє повномасштабне вторгнення", - наголосив очільник українського уряду.

За його словами, у розпорядженні ЄС залишається ще 300 млрд доларів заморожених російських активів. Наразі ведеться активна робота для залучення цих коштів на підтримку України, натомість 50 млрд доларів розглядають як "подушку безпеки" на наступні роки.

"Одним з головних завдань зараз в цьому напрямку є розробка механізму того, як Україна може отримати цих 50 млрд доларів. Це має бути одним наших головних ресурсів на наступний рік і на наступні роки", - додав він.

Він зазначив, що цьогоріч Україна вже отримала пакет підтримки від США вартістю близько 4 млрд доларів й ще отримає пакет на 4 млрд після виконання відповідних кроків, про які Україна домовилась зі своїми партнерами.

"Ми отримали кошти від МВФ і сьогодні перебуваємо вже в п'ятому перегляді, що саме по собі є рекордом для нашої держави. Але в ці дні триває місія Міжнародного валютного фонду. Загалом міжнародна співпраця і меморандум з Міжнародним валютним фондом є стержнем нашої фінансової підтримки", - додав він.

За його словами, навколо цієї програми зосереджена програма країн G7 та партнерів на суму 142 млрд доларів на 5 років.

Крім того, як зазначив Шмигаль, наразі триває активна співпраця з Євросоюзом стосовно програми Ukraine Facility - це програма макрофінансової допомоги Україні на 2024-2027 роки з бюджетом в 50 млрд євро.

"Ми свої зобов'язання повністю вчасно і чітко виконуємо, тому програми МВФ та Ukraine Facility - це вже тверді речі, які в нас підписані, які ми знаємо, що будуть у наступному році", - пояснив він.

Зокрема, Україна веде постійні діалоги щодо фінансової підтримки зі Сполученими Штатами, Японією, Канадою країнами Великої сімки, Балтії та Нордичними країнами.

"Також колосальна від них підтримка - і фінансова, і військова, і гуманітарна. Всі ці речі є, і це щоденна праця команди уряду України. Завдяки фінансовій стійкості, якої нам вдається досягнути, ми, звісно ж, зберегли всі соціальні виплати. пенсії і субсидії виплачують. Усі соціальні виплати збережені, і так буде продовжуватись. Це велика робота, але вона відбувається щодня.

Крім того, очільник українського уряду відзначив ефективність роботи українського морського коридору.

"Це насправді успіх: понад 66 млн тон вантажів через порти великої Одеси вже відправлено і отримано. Фактично щодо експорту ми виходимо на довоєнний рівень 2021 року. Це Одеса, і це Дунайські порти. Тому це насправді успішний кейс. Завдяки розширенню логістики відбулось відновлення багатьох секторів нашої економіки, особливо експортоорієнтованих", - підсумував він.