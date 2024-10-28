Комітет ВР рекомендував проєкт державного бюджету на 2025 рік до першого читання

Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Комітет рекомендує уряду, щоб всі джерела наповнення Дорожнього фонду спрямовувалися до загального фонду бюджету обсягом 43,2 млрд грн в наступному році – "на першочергові потреби, насамперед потреби національної безпеки та оборони".

На гуманітарне розмінування пропонується спрямувати щонайменше 2 млрд грн.

Комітет рекомендує виключити пропозицію перевести рахунки в банках лікарень до Казначейства.

За словами голови комітету, апарат Верховної Ради з 1 квітня 2025 року переходить на грейдову систему оплати праці.

Депутати пропонують "чорнобильську пенсію"/доплату непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення виплачувати лише тим, хто дійсно жив у зоні відчуження з 1986 по 1993 рік (ціна питання виплати пенсій новим "поселенцям" - близько 15 млрд грн).

Читайте також: Від таких ініціатив у МВФ волосся стане дибки, – економіст Борщевський про ідею роздати по 1 тис. грн кожному українцю

Парламентарі просять уряд переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їхнє забезпечення.

Крім того, комітет вимагає розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони, розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги та визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсу з бюджетів ОМС, тобто залишити 12,9 млрд грн бюджетам ОМС.

За словами нардепа Ярослава Железняка, за проголосували 25 депутатів. Він додав, що Мінфін сказав, що текст у такому варіанті відповідає параметрам, погодженим із партнерами.

"Розгляд із правками - на цьому тижні. Їх 2098 штук, тому знову буде у два дні: ввечері правки й зранку голосування", - розповів нардеп.