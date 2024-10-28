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Головна Економіка Комітет ВР рекомендував проєкт державного бюджету на 2025 рік до першого читання

Комітет ВР рекомендував проєкт державного бюджету на 2025 рік до першого читання

Ксенія Золотова
28 жовтня, 2024 понедiлок
20:08
Економіка Обласний бюджет

Бюджетний комітет парламенту рекомендував до першого читання проєкт Державного бюджету України на 2025 рік і проєкт Бюджетних висновків. Кабмін має розглянути їх цього тижня

Зміст

Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Комітет рекомендує уряду, щоб всі джерела наповнення Дорожнього фонду спрямовувалися до загального фонду бюджету обсягом 43,2 млрд грн в наступному році – "на першочергові потреби, насамперед потреби національної безпеки та оборони".

На гуманітарне розмінування пропонується спрямувати щонайменше 2 млрд грн.

Комітет рекомендує виключити пропозицію перевести рахунки в банках лікарень до Казначейства.

За словами голови комітету, апарат Верховної Ради з 1 квітня 2025 року переходить на грейдову систему оплати праці.

Депутати пропонують "чорнобильську пенсію"/доплату непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення виплачувати лише тим, хто дійсно жив у зоні відчуження з 1986 по 1993 рік (ціна питання виплати пенсій новим "поселенцям" - близько 15 млрд грн).

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Парламентарі просять уряд переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їхнє забезпечення.

Крім того, комітет вимагає розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони, розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції  з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги та визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсу з бюджетів ОМС, тобто залишити 12,9 млрд грн бюджетам ОМС. 

За словами нардепа Ярослава Железняка, за проголосували 25 депутатів. Він додав, що Мінфін сказав, що текст у такому варіанті відповідає параметрам, погодженим із партнерами.

"Розгляд із правками - на цьому тижні. Їх 2098 штук, тому знову буде у два дні: ввечері правки й зранку голосування", - розповів нардеп.

  • У п'ятницю, 25 жовтня, уряд затвердив другий етап розподілу додаткової дотації за третій квартал 2024 року. Місцевим бюджетам спрямують 343,9 млн грн.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
Кабмін
бюджет
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