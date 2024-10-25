Кабмін спрямував 343,9 млн грн на зарплати бюджетникам і комунальникам у регіонах

Про це повідомили в пресслужбі Кабінету Міністрів України.

Гроші нададуть для підтримки органів місцевого самоврядування в деокупованих, тимчасово окупованих та інших регіонах, які постраждали від російської агресії. Кошти підуть на виплату зарплат працівникам бюджетної та комунальної сфер місцевих громад.

Виділені гроші розподілили між обласним бюджетом Луганської області та 82 бюджетами територіальних громад:

Луганська область і 17 громад, де тривають активні бойові дії – 15,1 млн грн;

37 громад, де можливі бойові дії – 255,9 млн грн;

10 громад, де активні бойові дії були або території деокуповано – 17,6 млн грн;

18 громад, де бойові дії не ведуться (велися) – 55,3 млн грн.

В уряді додали, що від початку цього року розподілили додаткової дотації місцевим бюджетам на загальну суму 25,9 млрд грн. Це в півтора раза більше, ніж за весь 2023 рік (17,2 млрд грн).