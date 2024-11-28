Зеленський підписав закон про Держбюджет на 2025 рік, – Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трлн грн", – написав Шмигаль.

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За його словами, 420,9 млрд грн направлять на соціальний захист, 217 млрд грн – на охорону здоров'я, 199 млрд грн – на освіту. Видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн, а доходи – 2,05 трлн грн.

Про Держбюджет на 2025 рік

13 вересня Кабмін затвердив проєкт Державного бюджету на 2025 рік. Очікувалося, що доходи Держбюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн грн, а видатки - 3,6 трлн грн.

28 жовтня Бюджетний комітет парламенту рекомендував до першого читання проєкт держбюджету на 2025 рік і проєкт Бюджетних висновків. 30 жовтня Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам у 2025 році на 3 млрд грн.

Верховна Рада 31 жовтня проголосувала у першому читанні за проєкт Держбюджету на 2025 рік. Вже 19 листопада Рад схвалила в цілому проєкт Державного бюджету на 2025 рік.