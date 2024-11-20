Фінансування сектору безпеки та оборони знизиться: Южаніна про бюджет 2025 року

Таку думку висловила народна депутатка України Ніна Южаніна в етері "Еспресо".

"Загалом у дохідній частині є понад 100 мільярдів, які не спрямовані на Збройні сили, захист країни та перемогу. Дохідна частина не сформована близько на 50 мільярдів, а видаткову частину можна було б економити. Ми могли зробити прорив у фінансуванні Збройних сил. Парадоксально, що фінансування сектору безпеки і оборони на 2025 рік знизиться у гривневому еквіваленті порівняно з 2024 роком через зміну курсу валют", - зазначила Южаніна.

За її словами, формувати дохідну і витратну частину, ніби в країні нічого не відбувається, ми не мали собі дозволити. Видаткова частина – найбільший негатив у бюджеті на наступний рік. Несправедливо підвищувати видатки на оплату праці окремим розпорядникам, тоді як військовим залишили грошове забезпечення на рівні 2024 року.

"Неодноразово звучала цифра, що видатки на сектор безпеки і оборони перевищать 2 трильйони, і що військові будуть забезпечені. Чому не збільшують виплати військовим, маючи величезну проблему з мобілізацією додаткових сил до ЗСУ? Заохочення полягає у збільшенні грошового забезпечення, що сприяє зацікавленості людей, які можуть бути мобілізовані. Цього не передбачили. Дохідна частина, яка формується коштом власних надходжень і запозичень, не повністю спрямована на сектор безпеки і оборони. Є розбіжності від 100 до 200 мільярдів. Ми вимагали, але не отримали відповідь від Міністерства фінансів, чому так відбувається. Вони стверджують, що резервів по власних надходженнях немає, але вони є", - сказала нардепка.

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Що і як змоделював Мінфін і затвердив уряд – велике питання, оскільки навіть по ренті за видобуток газу не врахували додаткові 14 мільярдів, які можна було б залучити до державного бюджету.

"Перегляду податкової політики щодо окремих сфер економіки не відбулося. Формування дохідної частини базується на прийнятому Верховною Радою законі, який досі не підписаний президентом. Це стосується підвищення військового збору та ставки податку на прибуток для банків. До другого читання дохідну частину значно переформатували. Зменшили надходження по податку на доходи фізичних осіб на понад 20 мільярдів, але збільшили податок на прибуток. Можливо, банки порахували", - резюмувала Южаніна.