Доплати вчителям, кошти на військову техніку та підтримку українців за кордоном: які ключові параметри держбюджету на 2025 рік

Про це він сказав під час виступу у ВР.

Міністр наголосив, що наступного року зовнішня фінансова підтримка України становитиме $38,4 млрд. Водночас дохідну частину держбюджету збільшили на 2,8 млрд грн під час доопрацювання проєкту другого читання.

Доплати вчителям і видатки на військову техніку

За словами Марченка, держбюджетом на наступний рік передбачені 12 млрд грн на доплати вчителям. Видатки збільшили і для окремих органів сектору безпеки й оборони: на розвиток військової техніки й озброєння виділять 1 млрд грн.

У межах держбюджету передбачене фінансування, аби зменшити вартість кредитів для підприємств ОПК - 500 млн грн.

На реімбурсацію ліків (повне або часткове відшкодування суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами) врахували додаткові видатки на 646 млн грн.

Також враховані видатки Міністерства культури та стратегічних комунікацій на проєкти із стратегічної комунікації та інші заходи на просування позитивного іміджу України - 488 млн грн.

Підтримка українців за кордоном та допомога ВПО

Для підтримки українців за кордоном і на створення Міністерства єдності українців передбачені 150 млн грн.

"Збільшено видатки Міністерства соціальної політики в сумі 1,4 млрд грн. Зокрема, надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, 100 млн грн на розвиток цифрових технологій, оплата хмарних ресурсів. 328 млн грн на послуги денного догляду для дітей з інвалідністю", - заявив глава Мінфіну.

Водночас збільшено видатки для Державної програми розвитку тваринництва за спеціальні фонди у сумі до 1 млрд грн.

Публічні інвестиції та субвенції для Харкова

Для Харкова у держбюджеті передбачені субвенції на аварійно-відновлювальні роботи, компенсації за знищене житло (3 млрд грн) та пошкоджене майно (1 млрд грн).

Водночас публічні інвестиції у розмірі 36,4 млрд грн розподілили за напрямками:

освіта – 11,8 млрд грн;

водопостачання – 8 млрд грн;

соціальний захист – 6 млрд грн;

охорона здоров'я – 5,6 млрд грн;

транспорт – 4,4 млрд грн;

державне управління – 502 млн грн;

культура – 70 млн грн.

"З метою збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів було запропоновано спрямувати до бюджетів територіальних громад додатково 4% ПДФО. Розрахунковий обсяг додаткового фінансового ресурсу для громад становитиме більше 12 млрд грн", - поінформував Марченко.

Таке фінансування планують спрямувати на розрахунки за комунальні послуги та енергетику для опалювального сезону 2024-2025.