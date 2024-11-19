Верховна Рада схвалила в цілому проєкт держбюджету на 2025 рік

Про це повідомили народний депутат Ярослав Железняк та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За відповідний проєкт проголосували 257 нардепів, 35 депутатів виступили проти, ще 12 - утримались.

Як зазначив Железняк, проєкт передбачає рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн. Дохід передбачає 2,3 трлн грн.

Також, за словами нардепа, очікується, що в наступному році зовнішнє фінансування становитиме $38,4 млрд.

Шмигаль зазначив, що всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку України.

"Загальний ресурс, який буде спрямований на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трлн грн. Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 млрд грн. Буде більше фінансування на модернізацію нашого оборонно-промислового комплексу, а також на закупівлю дронів", - написав прем'єр.

За його словами, другим пріоритетом бюджету є підтримка громадян. Так, у березні запланували індексацію пенсій. Загалом на програми допомоги в соціальній сфері передбачено майже 421 млрд грн.

Видатки на освіту складуть майже 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн. Шмигаль зазначив, що в обох сферах заплановані проєкти модернізації та розвитку.

На оновлення медичних закладів, придбання сучасного обладнання та створення реабілітаційних центрів передбачено 10,7 млрд грн. На модернізацію освітніх закладів та облаштування укриттів додатково - 17,5 млрд грн.

"Продовжуємо підтримку регіонів та громад. У 2025 році ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%. В умовах обмежених ресурсів цей бюджет чітко визначає пріоритети. Оборона, безпека, підтримка людей, розвиток та відновлення країни. Це все те, що робить нас сильнішими та веде до перемоги", - резюмував прем'єр.

Про держбюджет на 2025 рік

13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікувалося, що доходи державного бюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн грн, а видатки - 3,6 трлн грн.

28 жовтня Бюджетний комітет парламенту рекомендував до першого читання проєкт держбюджету на 2025 рік і проєкт Бюджетних висновків. 30 жовтня Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам у 2025 році на 3 млрд грн.

Верховна Рада 31 жовтня проголосувала у першому читанні за проєкт Держбюджету на 2025 рік. На засіданні 8 листопада уряд схвалив проєкт до другого читання.