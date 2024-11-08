Кабмін схвалив проєкт Держбюджету-2025 до другого читання
Уряд на засіданні 8 листопада схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання
Про це 9 листопада повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Уряд пропонує виділити на безпеку й оборону 2 трлн 225 млрд грн. Всі кошти українських платників податків підуть винятково на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів і техніки, запевнив прем'єр.
Також у проєкті бюджету передбачено фінансування соціальної сфери, освіти та медицини.
До другого читання видатки бюджету збільшили на 50 млрд грн (у документі, який розглянули в першому читанні, було передбачено 3 трлн 644 млрд грн).
З цих 50 млрд додаткові 24 млрд грн пропонують виділити на освіту, зокрема 12 млрд на доплати вчителям та ще 12 млрд – на інвестиційні проєкти в освітній сфері. Додаткові 6,3 млрд грн уряд хоче направити на медицину. Ще 5 млрд грн – на підтримку ветеранів.
"Дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки держави, виділяємо 12,6 млрд грн", - повідомив Шмигаль.
Окрім того, Кабмін передбачив фінансування програми єВідновлення.
"Цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики, які стоять перед нашою державою. Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, аби вистояти, перемогти й стати ще сильнішою", - підкреслив Шмигаль.
- 13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікувалося, що доходи державного бюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн грн, а видатки - 3,6 трлн грн.
- 28 жовтня Бюджетний комітет парламенту рекомендував до першого читання проєкт держбюджету на 2025 рік і проєкт Бюджетних висновків.
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- Верховна Рада України 31 жовтня проголосувала у першому читанні за проєкт Держбюджету на 2025 рік. У другому читанні проєкт держбюджету мають розглянути не пізніше 20 листопада, а остаточне прийняття, відповідно до регламенту, має відбутися не пізніше 1 грудня.
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