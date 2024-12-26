Ситуація з кожним днем для них погіршується, - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про аварію танкерів у Керченській протоці
Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко розповів про катастрофу через аварію танкерів у Керченській протоці
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Зараз набагато більше, як тут запустив пан Путін слово "двіжуха", двіжуха виникає якраз в Російській Федерації, навколо невійськових, хоча вони якимось чином пов’язані з тою війною, яку вони розв’язали. Я маю на увазі катастрофу, яка була ініційована, аварія двох танкерів у Керченській протоці, вона зараз дуже серйозно, негативно впливає в Російській Федерації на екологію", - сказав він.
Андрій Риженко зауважив, що ситуація погіршується з кожним днем, хоча влада продовжує замовчувати наслідки катастрофи.
"Це ми бачимо кожного дня, і бачимо наскільки офіційна Росія нічого фактично не робить, крім оцих от доповідей солодких. Хоча ситуація з кожним днем стає для них все гіршою і гіршою, тому що кількість мазуту, який викидається на узбережжя, вона стає все більшою і більшою. І цей район фактично вже досягнув Сочі, хоча найбільший епіцентр - це, звичайно, Анапа", - розповів капітан запасу ВМС ЗСУ.
- 15 грудня два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.
- Після аварії на узбережжя викинуло декілька мертвих дельфінів. У мережі поширюють ролики з забруднених пляжів.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нічого не робить, щоб запобігти катастрофі у Керченській протоці.
- 25 грудня повідомлялось, що аварія російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" у Керченській протоці спричинила значні екологічні наслідки, мазут поступово поширюється у східному напрямку до відкритої частини Чорного моря.
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