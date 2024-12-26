Ситуація з кожним днем для них погіршується, - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про аварію танкерів у Керченській протоці

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз набагато більше, як тут запустив пан Путін слово "двіжуха", двіжуха виникає якраз в Російській Федерації, навколо невійськових, хоча вони якимось чином пов’язані з тою війною, яку вони розв’язали. Я маю на увазі катастрофу, яка була ініційована, аварія двох танкерів у Керченській протоці, вона зараз дуже серйозно, негативно впливає в Російській Федерації на екологію", - сказав він.

Андрій Риженко зауважив, що ситуація погіршується з кожним днем, хоча влада продовжує замовчувати наслідки катастрофи.

"Це ми бачимо кожного дня, і бачимо наскільки офіційна Росія нічого фактично не робить, крім оцих от доповідей солодких. Хоча ситуація з кожним днем стає для них все гіршою і гіршою, тому що кількість мазуту, який викидається на узбережжя, вона стає все більшою і більшою. І цей район фактично вже досягнув Сочі, хоча найбільший епіцентр - це, звичайно, Анапа", - розповів капітан запасу ВМС ЗСУ.