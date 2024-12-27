Сибіга та Блінкен обговорили посилення ППО України
У пʼятницю, 27 грудня, очільник МЗС України Андрій Сибіга провів телефону розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Про це повідомляє МЗС України.
"Висловив вдячність держсекретареві США Ентоні Блінкену за його зусилля, щоб уся раніше запланована допомога США була надана Україні найближчими тижнями. Ми скоординували подальшу підтримку, включно з наданням Україні спроможностей протиповітряної оборони та збільшенням тиску на Росію", – заявив Андрій Сибіга
У Держдепі додали, що Блінкен і Сибіга обговорили останні новини з фронту, а також жорстокі атаки ракет і безпілотників.
- Міністерство закордонних справ визначило пріоритетними завданнями на 2025 рік зміцнення військової підтримки, просування інтересів держави у світі та на шляху до членства в ЄС і НАТО, збільшення ціни війни для Росії та повноцінне запровадження системи "е-Консул".
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