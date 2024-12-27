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Зміцнення військової підтримки, шлях до ЄС і НАТО, система "е-Консул": МЗС України окреслило пріоритети на 2025 рік

Катерина Ганжа
27 грудня, 2024 п'ятниця
14:03
Суспільство МЗС України

Міністерство закордонних справ України визначило пріоритетними завданнями на 2025 рік зміцнення військової підтримки, просування інтересів держави у світі та на шляху до членства в ЄС і НАТО, збільшення ціни війни для Росії та повноцінне запровадження системи "е-Консул"

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Про це повідомив речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий, передає Укрінформ.

"Міністр формулює напрями, які є пріоритетними для української дипломатії на наступний рік… По-перше, це збереження та зміцнення військової підтримки України попри виборчі цикли в країнах-партнерах і зняття всіх обмежень на постачання та застосування зброї. Друге – просування інтересів України у відносинах з Китаєм, Індією, іншими державами Азії, Африки та Латинської Америки і розширення дипломатичної присутності та розвиток політики добросусідства", - зазначив Тихий.

Він додав, що МЗС також зосередиться на максимально швидкому просуванні у переговорах про вступ України до Євросоюзу під час головування Польщі і Данії, просуванні на шляху до НАТО, а також збільшенні ціни війни для країни-агресора, зокрема посиленні санкцій, повному використанні знерухомлених активів та збереженні міжнародної ізоляції РФ.

Окрім цього, пріоритетом для зовнішньополітичного відомства буде повноцінне запровадження системи "е-Консул". За словами речника МЗС, вже створена вся юридична база для неї.

Щодо результатів роботи у 2024 році, то, за словами Тихого, міністр закордонних справ Андрій Сибіга визначив сім ключових досягнень МЗС. Зокрема, він згадав зброю, ухвалення пакета підтримки в Конгресі США навесні і зміцнення підтримки партнерів, питання фінансування, включно з кредитами за рахунок прибутків від заморожених активів Росії, тиск на агресора й утримання фокусу на українському баченні справедливого миру.

Міністр також відзначив роботу у питанні відповідальності для Росії, зокрема нові ордери на арешт для російського керівництва та відкриття реєстру збитків, відкриття переговорів про вступ до ЄС і закріплення незворотності на шляху до членства в НАТО, розширення дипломатичної присутності України у світі.

  • У суботу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський замінив українських послів на Багамських Островах, у Тринідаді і Тобаго, Китаї, Індонезії, Японії, Литві, Словенії та Руанді. 
Теги:
Новини
Україна
ЄС
МЗС України
Війна з Росією
НАТО
Андрій Сибіга
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