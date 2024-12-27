Зміцнення військової підтримки, шлях до ЄС і НАТО, система "е-Консул": МЗС України окреслило пріоритети на 2025 рік
Міністерство закордонних справ України визначило пріоритетними завданнями на 2025 рік зміцнення військової підтримки, просування інтересів держави у світі та на шляху до членства в ЄС і НАТО, збільшення ціни війни для Росії та повноцінне запровадження системи "е-Консул"
Про це повідомив речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий, передає Укрінформ.
"Міністр формулює напрями, які є пріоритетними для української дипломатії на наступний рік… По-перше, це збереження та зміцнення військової підтримки України попри виборчі цикли в країнах-партнерах і зняття всіх обмежень на постачання та застосування зброї. Друге – просування інтересів України у відносинах з Китаєм, Індією, іншими державами Азії, Африки та Латинської Америки і розширення дипломатичної присутності та розвиток політики добросусідства", - зазначив Тихий.
Він додав, що МЗС також зосередиться на максимально швидкому просуванні у переговорах про вступ України до Євросоюзу під час головування Польщі і Данії, просуванні на шляху до НАТО, а також збільшенні ціни війни для країни-агресора, зокрема посиленні санкцій, повному використанні знерухомлених активів та збереженні міжнародної ізоляції РФ.
Окрім цього, пріоритетом для зовнішньополітичного відомства буде повноцінне запровадження системи "е-Консул". За словами речника МЗС, вже створена вся юридична база для неї.
Щодо результатів роботи у 2024 році, то, за словами Тихого, міністр закордонних справ Андрій Сибіга визначив сім ключових досягнень МЗС. Зокрема, він згадав зброю, ухвалення пакета підтримки в Конгресі США навесні і зміцнення підтримки партнерів, питання фінансування, включно з кредитами за рахунок прибутків від заморожених активів Росії, тиск на агресора й утримання фокусу на українському баченні справедливого миру.
Міністр також відзначив роботу у питанні відповідальності для Росії, зокрема нові ордери на арешт для російського керівництва та відкриття реєстру збитків, відкриття переговорів про вступ до ЄС і закріплення незворотності на шляху до членства в НАТО, розширення дипломатичної присутності України у світі.
- У суботу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський замінив українських послів на Багамських Островах, у Тринідаді і Тобаго, Китаї, Індонезії, Японії, Литві, Словенії та Руанді.
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