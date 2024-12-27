КНУ ім. Шевченка достроково розірвав контракт з професором Василенком через етичні порушення

Про це йдеться на сайті університету.

"Підставою для такого кроку стали системні порушення, зафіксовані у висновках кафедри, Вченої ради ННІ журналістики, Постійної комісії Вченої ради Університету з питань етики та наказі ректора. Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди університету", - йдеться у повідомленні.

Професор Василенко був визнаний винним у порушеннях Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та Закону України "Про освіту"; нехтування вимогами Етичного кодексу університетської спільноти, такими як "збереження наукової репутації, виховання студентів у дусі патріотизму, дотримання толерантності та моральних цінностей; використання своєї афіліації з Університетом у спосіб, який завдає шкоди репутації закладу".

Колектив кафедри друкованих медіа рекомендував вченій раді інституту звернутися до керівництва університету з проханням про розірвання контракту. Вчена рада, проаналізувавши ситуацію, підтримала цю ініціативу.

На підставі цих рекомендацій ректор університету підписав наказ про дострокове звільнення професора. Контракт буде розірвано 30 грудня 2024 року, відповідно до норм українського законодавства.

Довідково: Микита Василенко - український журналіст, педагог і письменник. Також він професор, доктор філології, кандидат філософських наук. Викладає впродовж 40 років в Інституті журналістики. Був членом партії "Союз лівих сил", яку заборонили як проросійську.

Що передувало

Напередодні Микита Василенко виступив на проросійському YouTube-каналі пропагандиста Олександра Шелеста, де заявив про іноземних миротворців, які нібито допоможуть покращити демографічну ситуацію в Україні.

"Уявіть собі: щонайменше 40 тисяч чоловіків із грошима, "голодних" до жінок. Тих, хто не пройшов випробування фронтом, вихованих на хороших європейських харчах. І сотні тисяч "голодних" українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких загинули на війні або отримали каліцтва", - заявив професор.

На висловлювання викладача відреагували студенти Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка - Студентський парламент оголосив бойкот і відмовляється співпрацювати з адміністрацією інституту до звільнення Василенка.

Крім цього, студенти направили лист до керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Згодом омбудсмен Дмитро Лубінець скерував листи до компетентних органів, ректор пообіцяв "вжити заходів".