Професор КНУ ім. Шевченка Василенко в ефірі у роспропагандиста образив українських жінок: студенти та Лубінець відреагували
Викладач Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микита Василенко в ефірі російського пропагандиста неетично висловився про українських жінок. Омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до компетентних органів
Про це пише уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
"Сьогодні в соцмережах ширилося відео, де одіозний професор КНУ ім. Тараса Шевченка озвучив свою думку щодо українських жінок, чим обурив суспільство", - написав омбудсмен.
Водночас він нагадав, що Василенко близько року тому вже втрапляв у скандал - омбудсмен отримував щодо нього колективне звернення від студентів. Після реагування, як каже Лубінець, університет притягнув його до дисциплінарної відповідальності та професор отримав догану.
"Реагую на його висловлювання вже вдруге — написав листи на МОН із метою здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти і на університет із вимогою провести службове розслідування. Також вбачаю потребу звернутися до СБУ. Неетична поведінка перейшла межу, тож це мають перевірити та належно відреагувати компетентні органи!" - написав Лубінець.
Що передувало
Напередодні Микита Василенко виступив на проросійському YouTube-каналі пропагандиста Олександра Шелеста, де заявив про іноземних миротворців, які нібито допоможуть покращити демографічну ситуацію в Україні.
"Уявіть собі: щонайменше 40 тисяч чоловіків із грошима, "голодних" до жінок. Тих, хто не пройшов випробування фронтом, вихованих на хороших європейських харчах. І сотні тисяч "голодних" українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких загинули на війні або отримали каліцтва", - заявив професор.
На висловлювання викладача відреагували студенти Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка - Студентський парламент оголосив бойкот і відмовляється співпрацювати з адміністрацією інституту до звільнення Василенка.
Крім цього, студенти направили лист до керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Довідка. Микита Василенко - український журналіст, педагог і письменник. Також він професор, доктор філології, кандидат філософських наук. Викладає впродовж 40 років в Інституті журналістики. Був членом партії "Союз лівих сил", яку заборонили як проросійську.
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