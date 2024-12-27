Як не втратити себе на порозі світового конфлікту: пояснює психолог Кім

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я думаю, що ми вже всередині цього великого світового конфлікту. Більше того, ми зараз стали його ядром. Для того, щоб не втратити себе, необхідно розібратися, що сьогодні є для нас найбільшими викликами. Ми довели, що насправді зовнішній виклик для нас не є смертельно небезпечним. Ми здатні інтегруватися, об’єднуватися, створювати розгалужені горизонтальні зв’язки, формувати і підсилювати власне суспільство і державу загалом саме у моменти протистояння зовнішньому загарбнику. А от що робити із внутрішніми викликами, на це у нас відповіді немає. Мені здається, це найважливіші виклики, на які нам слід відповідати, - зазначив Валентин Кім.

За його словами, зараз для українського суспільства дуже притаманна втома, яка, на жаль, визначена не просто тим, що у нас триває війна, але й тим, що більшість населення суто демографічно перебуває не у стані ресурсу. У нас дуже старішає населення, мало дітей, ми втрачаємо людей, які виїжджають. На жаль, з цим дуже складно щось зробити. Це виклик, на який треба якось відповідати.

"Я бачу, що зараз відбувається серйозний конфлікт між моно- і полікультурністю. Україна як місце, де існувала величезна кількість різних культур, зараз обирає шлях монокультурності. Ми розуміємо - якщо ми не збережемо українську культуру, тоді вся наша полікультурність буде знищена зовнішнім загарбником. Це дуже складне рішення, і не всі на нього погоджуються. Це означає, що одиним з надважливих викликів є формування центральноінтегруючої ідеї - хто ми такі, які ми маємо стати. У такі часи втратити відчуття єдності дуже легко", - зауважив психолог.

Пан Валентнин додав, що виснажливість війни і стреси призводять до того, що наша толерантність по відношенню до своїх знижується.

"Толерантність до ворогів – це перша толерантність, яка втрачається під час війни. Але потім толерантність – дуже вартісний продукт, на який у нас може не вистачати ресурсів, тому ми все більше обмежуємо кількість своїх. Це коло звужується. Вже не свої ті, хто пішов воювати, хто поїхав з країни, у кого інше віросповідання, інший колір волосся тощо. Тобто насправді це виклик, тож нам необхідна центральна інтегруюча ідея, завдяки якій ми себе збережемо та об’єднаємось. У цій ідеї є робота, яку проводять сучасні українські еліти, але, на жаль, їй не вистачає залученості, енергії, відчуття руйнації, щоб ми знову кинулися в обійми одне до одного і могли щось робити разом. Мені здається, ключові виклики є всередині держави і суспільства, а не ззовні. З тим, що ззовні, ми поки що якось знаходимо можливість відбиватися", - резюмував Кім.