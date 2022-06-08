Близько 3-4 млн українців потребуватимуть ліків через психічні розлади внаслідок війни
Близько 15 млн українців потребуватимуть психологічної підтримки через повномасштабну війну, а 3-4 млн матимуть потребу в медикаментозному лікуванні через психічні розлади
Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час наради щодо питань охорони психічного здоров’я, йдеться на сайті МОЗ.
"За нашими попередніми прогнозами на даний момент війни, надалі психологічної підтримки буде потребувати близько 15 млн українців, з них близько 3-4 млн потрібно буде призначати медикаментозне лікування", - сказав Ляшко.
Він додав, що з кожним днем кількість людей, які будуть відчувати наслідки війни для свого психічного здоров’я зростає.
"Навіть тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, чекає ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може мати негативний вплив на психічне здоров’я", - пояснив міністр.
- Раніше директор Інституту психічного здоров'я Українського католицького університету та Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії, засновник центру "Коло сім'ї" Олег Романчук дав поради на психологічному практикумі, як витримати "марафон війни".
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