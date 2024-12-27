Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти зберігають мішки з мазутом після аварії танкерів на недобудованій АЕС у Криму, - краєзнавець

Окупанти зберігають мішки з мазутом після аварії танкерів на недобудованій АЕС у Криму, - краєзнавець

Дар'я Куркіна
27 грудня, 2024 п'ятниця
22:41
Війна з Росією

Російські окупанти після аварії двох танкерів у Керченській протоці вирішили зберігати зібрані нафтопродукти на території недобудованої АЕС поблизу Щолкіного в Криму - за 1,5 км від житлових будівель

Зміст

Про це розповів краєзнавець проєкту Радіо Свобода "Крим. Реалії", який побажав залишитися анонімним.

За його словами, росіяни складають мішки з мазутом за 1,5 км від житлових будинків. Туди окупанти вже доставили понад 150 тонн вантажу для зберігання.

"Місцеві жителі дуже стурбовані. Щолкіне – це курорт, а його знову наражають на техногенну небезпеку. За нашою інформацією, в ці мішки разом із мазутом потрапили також мертві риба та птахи. Мазут складається в звичайних будівельних мішках, які через недовгий час почнуть руйнуватися, а довкілля заповниться смородом від мазуту і птахів та риб, що розкладаються. Майданчик не відповідає технічним характеристикам для складування мазуту, під ним відсутня гідроізоляція, тому забруднення ґрунтових вод не уникнути", – розповів краєзнавець.

Він також заявив, що утилізацію нафтопродуктів, доставлених на територію недобудованої АЕС, розпочнуть у квітні 2025 року: на це може знадобитися від кількох місяців до 2-х років.

  • У неділю, 15 грудня, два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.
  • Згодом у ВМС ЗСУ пояснили: танкери РФ почали тонути в Керченській протоці, оскільки вийшли в море без дотримання вимог безпеки судноплавства.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
екологія
російська армія
нафта
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Автор Ольга Бабишена
26 грудня, 2024 четвер
Мінтранспорту Казахстану: на борту літака "Азербайджанських авіаліній", який зазнав авіакатастрофи, вибухнув кисневий балон
армія КНДР
Автор Ксенія Золотова
27 грудня, 2024 п'ятниця
Перший полонений Силами оборони солдат КНДР помер від отриманих поранень, - розвідка Південної Кореї
Київ
+0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.75
    Купівля 41.75
    Продаж 42.26
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
27 грудня
23:05
Держсекретар США Ентоні Блінкен (ліворуч) і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Сибіга та Блінкен обговорили посилення ППО України
22:52
Оновлено
ЗСУ
На фронті відбулося 158 боєзіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському й Курахівському напрямках
22:48
школа
Уряд виділив 4,6 млрд грн на доплати вчителям: отримуватимуть додаткову 1 тис. грн із січня
22:37
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
DeepState про Курахівський напрямок: після окупації Роздольного росіяни створили зі селища хаб для накопичення піхоти
22:20
психолог Валентин Кім
Як не втратити себе на порозі світового конфлікту: пояснює психолог Кім
21:59
Роберт Фіцо
Фіцо пригрозив Україні припинити постачання електроенергії через відмову від транзиту російського газу
21:53
Петр Павел
Президент Чехії Павел отримав від українських військових подарунок з фронту
21:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Відповідь НАТО на "Орешник", нові американські гармати та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:40
Володимир Зеленський
"Якщо Китай щирий у своїх заявах, потрібен відповідний вплив на Пхеньян": Зеленський провів Ставку
21:40
PR
Яка в Україні найбільша область?
21:19
електроенергія
У Молдові затвердили заходи, аби знизити споживання електроенергії в години пік
21:00
Оновлено
Бідзіна Іванішвілі
США ввели санкції проти засновника "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі: у Тбілісі відреагували
20:57
Ексклюзив
окупанти
Якщо вірити байкам про перемир'я, росіянам принципово бути на правому березі Дніпра на Херсонщині, - офіцер ЗСУ Лапін
20:52
Імовірно, був збитий російською ППО: США запропонували допомогу в розслідуванні авіакатастрофи в Казахстані
20:35
Огляд
Не вмирай: чоловік що хоче жити вічно
"Скляний майстер" не "... чоловік, що хоче жити вічно": що подивитися на вихідних
20:19
Прапор Словаччини
У Словаччині підтвердили готовність країни стати майданчиком для переговорів між РФ та Україною
20:02
OPINION
Авіакатастрофа азербайджанського літака: виклик для тих, хто хоче домовитися з Іродом
19:59
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Для пошуків дезертирів на окуповану частину Херсонщини перекинули росгвардію
19:58
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
У Білому домі підрахували, скільки військових КНДР утратила на війні в Україні за тиждень
19:50
Росія збила Санта Клауса
"Не потрібно нічого іноземного в нашому небі": у РФ поширюють відеоролик, як над Москвою ППО збила Санта-Клауса
19:47
Авіакатастрофа в Казахстані: один із загиблих пілотів навчався в Україні
19:29
У Києві демонтували радянські символи на Алеї міст-героїв
19:15
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
"Військові – це ті самі люди, тільки у формі й виконують інші функції": психолог Валентин Кім про важливість психологічного відновлення для військовослужбовців
19:02
Юнармія
В окупованому Бердянську росіяни залучили 40 українських дітей до "Юнармії", – Лубінець
19:01
Микита Василенко
КНУ ім. Шевченка достроково розірвав контракт із професором Василенком через етичні порушення
18:56
Для частини співробітників СБУ, ГУР та офіцерів стане обовʼязковим володіння англійською мовою: уряд затвердив рішення
18:56
Володимир Зеленський
"Фото та відео красномовно свідчать про відповідальність Росії": Зеленський про катастрофу літака в Казахстані
18:52
Борис Джонсон знявся в українській новорічній комедії "Потяг у 31 грудня"
18:50
ДТЕК отримав першу партію скрапленого природного газу в 100 млн кубометрів від США
18:50
PR
Як обрати ідеальну постільну білизну: основні критерії та поради
18:37
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга
Футболіста збірної України назвали одним із найбільших розчарувань Ла Ліги
18:11
новини Заходу України
В Україні затверджено 95% місцевих бюджетів, - Мінфін
18:08
У 16-річному віці помер зірка "На драйві" Гадсон Мік, випавши з автомобіля на ходу
18:03
OPINION
Вороги та друзі Офісу президента
17:57
Олександр Усик
Американський тренер порадив Усику завершити карʼєру
17:50
Ексклюзив
Карта грудень 26.12.24
Поновилися механізовані штурми ворога: у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
17:48
податки
У ДПС запланували провести 5 тис. перевірок платників податків: аналітики з YouControl пояснили, кого це стосуватиметься
17:43
Партнерський матеріал
Євгенія Кузнєцова: "Вівці цілі" – це, як і попередні мої дві книжки, іронічний текст, але з гірким присмаком
17:38
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ використовує ШІ, аби їхні "шахеди" розпізнавали цілі в автономному режимі, - посол України в ЄС Ченцов
17:36
Оновлено
Сергій Лавров
Лавров заявив, що Франція пропонувала РФ налагодити діалог щодо врегулювання в України без участі Києва. МЗС відреагувало
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV