Окупанти зберігають мішки з мазутом після аварії танкерів на недобудованій АЕС у Криму, - краєзнавець
Російські окупанти після аварії двох танкерів у Керченській протоці вирішили зберігати зібрані нафтопродукти на території недобудованої АЕС поблизу Щолкіного в Криму - за 1,5 км від житлових будівель
Про це розповів краєзнавець проєкту Радіо Свобода "Крим. Реалії", який побажав залишитися анонімним.
За його словами, росіяни складають мішки з мазутом за 1,5 км від житлових будинків. Туди окупанти вже доставили понад 150 тонн вантажу для зберігання.
"Місцеві жителі дуже стурбовані. Щолкіне – це курорт, а його знову наражають на техногенну небезпеку. За нашою інформацією, в ці мішки разом із мазутом потрапили також мертві риба та птахи. Мазут складається в звичайних будівельних мішках, які через недовгий час почнуть руйнуватися, а довкілля заповниться смородом від мазуту і птахів та риб, що розкладаються. Майданчик не відповідає технічним характеристикам для складування мазуту, під ним відсутня гідроізоляція, тому забруднення ґрунтових вод не уникнути", – розповів краєзнавець.
Він також заявив, що утилізацію нафтопродуктів, доставлених на територію недобудованої АЕС, розпочнуть у квітні 2025 року: на це може знадобитися від кількох місяців до 2-х років.
- У неділю, 15 грудня, два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.
- Згодом у ВМС ЗСУ пояснили: танкери РФ почали тонути в Керченській протоці, оскільки вийшли в море без дотримання вимог безпеки судноплавства.
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