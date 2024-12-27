Окупанти зберігають мішки з мазутом після аварії танкерів на недобудованій АЕС у Криму, - краєзнавець

Про це розповів краєзнавець проєкту Радіо Свобода "Крим. Реалії", який побажав залишитися анонімним.

За його словами, росіяни складають мішки з мазутом за 1,5 км від житлових будинків. Туди окупанти вже доставили понад 150 тонн вантажу для зберігання.

"Місцеві жителі дуже стурбовані. Щолкіне – це курорт, а його знову наражають на техногенну небезпеку. За нашою інформацією, в ці мішки разом із мазутом потрапили також мертві риба та птахи. Мазут складається в звичайних будівельних мішках, які через недовгий час почнуть руйнуватися, а довкілля заповниться смородом від мазуту і птахів та риб, що розкладаються. Майданчик не відповідає технічним характеристикам для складування мазуту, під ним відсутня гідроізоляція, тому забруднення ґрунтових вод не уникнути", – розповів краєзнавець.

Він також заявив, що утилізацію нафтопродуктів, доставлених на територію недобудованої АЕС, розпочнуть у квітні 2025 року: на це може знадобитися від кількох місяців до 2-х років.