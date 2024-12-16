Порушили вимоги безпеки судноплавства: у ВМС пояснили причину катастрофи танкерів РФ у Керченській протоці

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері "Суспільне. Студія".

"Ті погодні умови, які були на той момент в морі, були не тими, при яких вони могли перебувати у відкритому морі... Тут, як завжди, росіяни порушили все, що могли порушити", - сказав він.

Речник пояснив, що "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239" є фактично суднами військового класу, яким понад 50 років. Росіяни випустили їх у море без дотримання вимог судноплавства, а також ворог міг затримувати судна на зупинці довше запланованого.

"Але звісно перекидати російську нафту або інші паливно-мастильні матеріали для них важливіше, ніж дотримання вимог щодо безпеки цивільного судноплавства", - підкреслив Плетенчук.

Він наголосив, що цей випадок порушення судноплавства не єдиний у росіян. Зокрема, йдеться про недотримання вимог щодо прибережних попереджень та постійне вимкнення системи ідентифікації. За даними Плетенчука, один із танкерів, що зазнали катастрофи у Керченській протоці, також періодично вимикав цю систему.

Водночас Керченська протока понад рік офіційно закрита Україною для цивільного судноплавства, однак РФ не зважає на це.